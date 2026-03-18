Propunerea a provocat nemulțumire în rândul localnicilor, organizațiilor de patrimoniu și turiștilor, care au susținut că catedrala – cea mai înaltă biserică cu două turnuri din lume, construită în 1880 – ar trebui să rămână deschisă pentru toți. Autoritățile bisericești au apărat taxa propusă, considerând-o o modalitate de a acoperi costurile ridicate de întreținere și securitate, scrie Daily Express.

Catedrala, care atrage aproximativ șase milioane de turiști și pelerini pe an (20.000 pe zi), necesită o întreținere constantă din cauza vechimii și a fluxului mare de vizitatori. Oficialii au declarat că biletele vor fi puse în vânzare în iulie, cu prețuri între 12 și 15 euro.

Enoriașii vor fi scutiți de taxă

Deși enoriașii vor fi scutiți de taxă, costul accesului în al patrulea cel mai mare oraș din Germania a fost considerat prohibitiv pentru mulți. Arhitecta Barbara Schock-Werner, care conduce asociația non-profit Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV), care susține conservarea catedralei și are peste 19.000 de membri, a afirmat că orice taxă peste 10 euro (8,60 lire sterline) ar fi iresponsabilă.

„Aș considera că este nedrept față de locuitorii din Koln și împrejurimi,” a declarat ea pentru ziarul local Kölner Stadt-Anzeiger. „Dacă doar cei cu bani mulți își permit să intre într-o biserică, cred că este injust social.”

Doamna Schock-Werner, care a supervizat lucrările de conservare și restaurare până la pensionarea sa în 2012, a numit taxa pentru turiști „foarte, foarte regretabilă”, adăugând: „Oamenii nu ar trebui să plătească pentru orice, și cu atât mai puțin pentru a vizita o biserică.”

Catedrala din Koln se confruntă cu un deficit financiar structural, costurile de întreținere de 16 milioane de euro (14 milioane lire sterline) depășind veniturile, care au fost sub 14 milioane de euro (12 milioane lire) în 2024, creând un deficit persistent din 2019, potrivit site-ului oficial al bisericii. Inflația și costurile ridicate cu personalul pentru cei 170 de angajați au crescut cheltuielile pentru întreținerea clădirii, au declarat reprezentanții catedralei.

În același timp, rezervele financiare folosite anterior pentru acoperirea deficitului au fost aproape epuizate. Aceasta se datorează parțial pierderii veniturilor după suspendarea perioadelor de acces plătit la turnurile de 157 de metri și la camera cu comori a catedralei în timpul pandemiei COVID-19. Chiar și economiile realizate de oficialii bisericii, inclusiv reducerea personalului prin neînlocuirea angajaților pensionați, nu sunt suficiente.

Persoanele care intră în naos pentru a participa la slujbe, a aprinde lumânări sau a se ruga în majoritatea zonelor vor fi scutite de noua taxă de acces. Totuși, potrivit decanului catedralei, Guido Assmann, turiștii reprezintă 99% dintre vizitatori.