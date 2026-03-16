Deşi acesta nu este habitatul său natural, specialiştii cred că apariţiile ar putea deveni tot mai frecvente în viitor, potrivit Blic.

Institutul de Oceanografie şi Pescuit din Split a emis sâmbătă un avertisment, după ce un peşte balon cu dungi argintii, veninos şi invaziv, a fost prins în mare în apropiere de Split. Cu câteva zile înainte, aceeaşi specie fusese capturată şi în sudul Mării Adriatice.

Un peşte extrem de toxic

Toxina caracteristică a acestui peşte este tetrodotoxina. Dacă este consumată, poate provoca probleme grave de sănătate şi, uneori, chiar moartea, potrivit Institutului, care le cere cetăţenilor să anunţe autorităţile în cazul în care întâlnesc acest peşte.

„Dacă îl prindeţi, manipulaţi-l cu grijă şi, dacă este posibil, evitaţi contactul direct. Pe lângă venin, această specie are şi o maxilară puternică, cu dinţi foarte ascuţiţi, astfel încât chiar şi o muşcătură poate provoca răni grave”, au transmis specialiştii.

Marea Adriatică îşi schimbă treptat ecosistemul

Deşi peştele balon cu dungi argintii este rar întâlnit în Adriatică, specialiştii cred că numărul acestor exemplare ar putea creşte în timp.

Alături de peştele focului, o specie apărută recent şi deja numeroasă în sudul şi centrul Adriaticii, precum şi de alte specii străine şi invazive care se răspândesc rapid, marea îşi schimbă treptat compoziţia speciilor şi capătă noi caracteristici. Cauza este un proces numit tropicalizarea mării.