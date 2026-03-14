Cozile lungi la controlul de securitate și conflictul din Iran, alături de alte evoluții recente, i-au făcut pe unii turiști să fie mai precauți înainte de a pleca în concediu, potrivit Aol.

După izbucnirea războiului luna trecută, mai mulți călători au rămas blocați în hoteluri sau pe nave de croazieră în Orientul Mijlociu. În februarie, violențe au izbucnit și în Puerto Vallarta și în alte zone din Mexic, după ce Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul cartelului Jalisco Nueva Generación, a fost ucis într-o operațiune militară.

Jared Feldman, proprietarul unei agenții de turism, spune că a primit întrebări de la clienți îngrijorați că ar putea rămâne blocați în destinații dacă situația se agravează. „Oamenii încă călătoresc. Aș spune doar că nivelul lor de anxietate a crescut puțin”, a spus el pentru USA TODAY.

Chiar dacă există îngrijorări, specialiștii spun că turiștii pot face câțiva pași pentru a-și evalua riscurile și pentru a-și face călătoriile mai sigure.

Cum influențează tensiunile geopolitice călătoriile

Unele companii de turism au anulat operațiuni în Orientul Mijlociu după izbucnirea conflictului. În Mexic au existat perturbări ale zborurilor, iar mai multe linii de croazieră au suspendat temporar opririle în Puerto Vallarta, unii turiști alegând alte destinații.

În același timp, presiunea asupra sistemului din aeroporturi a crescut odată cu numărul mare de călători din perioada vacanței de primăvară. În unele aeroporturi mari, cozile la controlul de securitate pot ajunge chiar și la trei ore, ceea ce duce la întârzieri și pierderea zborurilor.

Susan Guthrie, agent de turism și proprietar al unei agenții de turism, spune că mulți turiști sunt „extrem de precauți” în privința călătoriilor în Orientul Mijlociu. Ea a auzit și îngrijorări legate de violența cartelurilor din Mexic.

Totuși, majoritatea turiștilor aleg să își continue călătoriile după ce află că multe zone turistice sunt departe de regiunile afectate. Oficialii au anunțat că activitatea în mai multe destinații turistice importante din Mexic a revenit în mare parte la normal.

Sfaturi pentru cei care călătoresc în străinătate

Experții recomandă câteva măsuri pentru turiștii care pleacă în vacanță peste hotare.

Este recomandat ca turiștii să se informeze înainte de plecare despre situația de securitate din destinația aleasă și să urmărească actualizările oficiale privind siguranța, condițiile meteo sau eventualele restricții.

De asemenea, este indicată încheierea unei asigurări de călătorie înainte de o deplasare internațională. Totuși, trebuie avut în vedere că majoritatea polițelor nu acoperă situațiile de război.

Specialiștii recomandă și colaborarea cu un agent de turism, care poate oferi sfaturi și poate ajuta la gestionarea eventualelor modificări ale itinerariului.

Călătorii sunt sfătuiți să își acorde suficient timp pentru trecerea prin controalele de securitate din aeroporturi și să urmărească informațiile publicate de autorități și de presa locală.

Susan Guthrie îi sfătuiește pe turiști să rămână flexibili și să aleagă companii aeriene și hoteluri care oferă politici de modificare sau rambursare a rezervărilor.

În cele din urmă, spun agenții de turism, fiecare persoană trebuie să decidă singură dacă se simte confortabil să călătorească.

„Poți primi informații de la autorități, de la alți turiști sau din industrie, dar, la final, fiecare pasager trebuie să își evalueze propriul nivel de risc și ceea ce îl face să se simtă în siguranță”, potrivit Jared Feldman, proprietarul unei agenții de turism.