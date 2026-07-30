Majoritatea și-au rezervat anul acesta vacanțele în ultimul moment, iar contextul economic și incertitudinile geopolitice îi determină aproape de casă, în loc să aleagă destinații mai îndepărtate.

Gdańsk, cunoscut pentru casele colorate, străduțele pietruite, terasele de pe malul apei și plajele aflate la doar câteva minute de centrul orașului, devine tot mai atractiv pentru românii care caută un city-break.

O analiză realizată de o platformă de rezervări pentru călătorii arată că tot mai căutate sunt și Girona, cu farmecul său medieval, Bratislava, dominată de castelul de pe malul Dunării, Dubrovnik, supranumit „Perla Adriaticii”, Praga, cu arhitectura sa spectaculoasă, și chiar Tirana.

Unele dintre aceste destinații nu au, însă, zboruri directe din toate aeroporturile din România, astfel că este nevoie de o escală. Iar acolo unde sunt zboruri directe, frecvența curselor este redusă.

Daniela Chovancova, reprezentanta unei platforme internaționale de rezervări pentru călătorii: „Aceste orașe nu oferă doar prețuri mai avantajoase decât destinațiile turistice deja consacrate și aglomerate, ci și experiențe locale mai autentice. Este o tendință pe care o observăm de ceva vreme. Tot mai mulți turiști caută experiențe autentice, apropiate de cultura locală și un ritm de călătorie mai relaxat.”

Potrivit aceleiași analize, și destinațiile tradiționale din Europa sunt căutate de români. Madrid are o creștere de aproape 97% a numărului de pasageri față de vara trecută. Dar creșteri similare sunt și pentru Bari, Alicante, Londra sau destinații din Malta. Cererea este tot mai mare și pentru orașe din Grecia.

Anul acesta, mulți dintre turiști și-au planificat vacanța în ultimul moment.

Ioana Burcea, reprezentanta unei agenții de turism: „Cred că a existat o reticență în ultimele luni, având în vedere și situația geopolitică globală. Anul acesta am avut o creștere a gradului de ocupare pentru destinațiile mai apropiate de casă.”

Însă, în plin sezon, aceste orașe pot fi foarte aglomerate.