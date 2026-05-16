Sunt așteptate ploi torențiale și chiar vijelii, în special în sudul și sud-vestul țării, cu descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Codul portocaliu a intrat în vigoare sâmbătă la ora 14 și expiră duminică la ora 10 în Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și în zona de munte a județelor Gorj și Prahova. Sunt așteptate ploi torențiale.

Totodată, sâmbătă la ora 12 a intrat în vigoare și un cod galben de grindină, vijelii, descărcări electrice și vânt puternic. Avertizarea este valabilă pentru încă 19 județe și pentru Municipiul București.

Având în vedere condițiile meteo, pompierii au transmis mai multe recomandări.

Autoritățile îi sfătuiesc pe cei care locuiesc în zonele aflate sub cod să amâne activitățile în aer liber, să nu aprindă focul în spații deschise pentru curățarea terenurilor sau arderea vegetației. Și, la fel de important, să evite zonele în care sunt copaci sau stâlpi care pot fi doborâți de vânt.