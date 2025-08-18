O turistă a avut un șoc după ce s-a cazat într-o casă închiriată pe Airbnb, în Florida. Reacția proprietarului a înfuriat-o

O turistă a fost șocată când a intrat într-o casă dezgustătoare pe care o închiriase prin Airbnb în Florida. Nu i-a venit să ceară nici felul în care proprietarul a gestionat situația.

„Sunt atât de nervoasă acum. Am venit într-un loc din Fort Lauderdale… uitați-vă cât de murdar este acest loc. Am o mamă care iubește să facă curățenie. Au adus persoana greșită aici. Am contactat gazda și i-am spus, i-am trimis și poze… iar el a zis: <Voi sunteți primii care se plâng de asta>”, a spus femeia într-un videoclip postat pe TikTok cu peste 690.000 de vizualizări.

Lara a întors camera telefonului și a arătat niște șezlongurile din grădină acoperite de mucegai. Chiar și piscina era murdară. „E totul murdar”, s-a plâns Lara, vizibil uimită de lipsa de grijă a proprietarilor casei.

Ea a mai spus că gazda nici măcar nu și-a cerut scuze și s-a apărat rapid spunând: „E normal să fie murdar afară.”

Lara le-a făcut urmăritorilor un tur în interiorul casei, arătând lucruri precum fire de păr pe blatul din bucătărie și pe pat.

Canapeaua era respingătoare, pereții erau dezgustători, iar gândacii mișunau prin duș.

„Pur și simplu pute aici, pe lângă toate celelalte. Plecăm”, a concluzionat femeia.

Din fericire, conform descrierii videoclipului și a unui clip de follow-up postat de Lara, Airbnb i-a oferit o rambursare, iar ea s-a mutat la hotelul Conrad Fort Lauderdale Beach.

