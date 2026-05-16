Vatmanul a observat-o de când stătea liniștită pe mijlocul benzii alăturate și a rămas în alertă. Așa că, a reușit să frâneze la timp fără ca cineva să aibă de suferit. După incident, animalul s-a îndreptat către pășunile din zonă. Și cel mai probabil a fost recuperat de proprietari.
Un tramvai a frânat brusc după ce o vacă a ajuns pe șine, în Iași
Apariție surprinzătoare pe linia de tramvai într-un cartier, din Iași. Camera de bord a surprins momentul, în care o vacă aparent dezorientată, grăbește pasul și ajunge în fața mijlocului de transport.