Turiștii observă schimbările și nu se mai grăbesc să prindă un loc ca în anii trecuți.

Din cauza contextului economic complicat, unii hotelieri de la mare au luat măsuri pentru a ține cheltuielile în frâu. Au redus personalul și eficientizează consumul.

Oana Olteanu, administrator complex hotelier: "Am redus numărul personalului, în sensul că turele de noapte, cameriste, ture de noapte nu mai avem sau le fracționăm programul. Dacă aveam 4 fete care făceau holul, acum avem două."

Aurelian Marin, proprietarul unui lanț hotelier: "Pornind de la economizoare pentru apa consumată în bateriile de la duș și de la chiuvete, pornind de la becuri economice și becuri cu senzori. Program de iluminat în spațiile publice ale hotelurilor."

Iar măsurile nu trec neobservate.

Denisa Tanasă, agent de turism: "Pe partea de curățenie, prosoapele, lenjeriile, se schimbă la cerere sau la un număr mai mare de zile. Meniurile sunt deja prestabilite."

Și la munte cheltuielile hotelierilor au fost restrânse.

Turistă: "Pe ușa de la baie a camerelor era să nu mai faci atâta risipă de apă, detergent."

Turist: "Camerele sunt vechi, un pic de miros de mucegai."

Între timp, turiștii se lasă așteptați în stațiuni. Un hotel din Poiana Brașov atrage turiști doar datorită piscinei infinity cu vedere spre brazi.

ADRIANA CERNAT, reprezentant al hotelului: "Față de vara trecută există o ușoară creștere. Oaspeții se pot bucura de piscina interioară și exterioară, ambele sunt încălzite."

În Bucovina, conform Biroului de Turism din cadrul Consiliului Județean Suceava, sunt cu 11% mai mulți turiști vara aceasta decât anul trecut. În bazinul Dornelor sau în zona mănăstirilor, turiștii vin și în cursul săptămânii, nu doar în weekenduri.

Între timp, pe litoral, Asociația Națională a Agențiilor de Turism estimează o scădere a numărului de vizitatori.

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT: "Stațiunile montane, Bucovina și zonele cu natură, piscine și spa câștigă. Românii caută mai mult confort climatic și experiențe în aer liber, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme."

O creștere a cererii pe litoral se întrevede doar în segmentul all inclusive, cu 15%, potrivit ANAT.

Tot conform datelor ANAT, sunt circa 130 de mii de turiști care-și petrec vacanța pe litoral în acest moment. Dacă e să facem o comparație cu anul trecut, la 1 august 2025 se aflau la mare până la 140 de mii de turiști. Iar în vârful sezonului – în weekendul de Sfânta Maria, pe 15 august – numărul a ajuns până la 200 de mii de turiști.

Revenind în prezent, cei mai mulți sunt concentrați în zonele cu tarife mici, dar și la polul opus – în hotelurile all inclusive de pe litoral – în stațiuni precum Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche.

Gradul de ocupare se apropie în weekend de 90%, conform reprezentanților din turism, dar în timpul săptămânii mai scade.