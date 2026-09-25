La polul opus se află Estonia, cu o scădere de peste 20% şi Spania (5,2%), potrivit datelor Eurostat, citează News.ro.

„În august 2026, prețurile pachetelor turistice au crescut cel mai mult în Belgia, cu 16,2% față de august 2025. Portugalia a urmat cu o creștere de 14,3%, fiind urmată de Suedia (12,8%), Lituania (12,3%) și România (11,9%). În schimb, 4 țări din UE au înregistrat scăderi ale prețurilor pachetelor turistice: Estonia (21,1%), Spania (5,2%), Italia (4,8%) și Irlanda (0,4%)”, arată, vineri, Eurostat.

Prețurile zborurilor au crescut cel mai mult în Grecia și Irlanda

În același timp, prețurile zborurilor au crescut, în august, cel mai mult în Grecia (16,3%) și Irlanda (14,4%), raportat la august 2025. Pe de altă parte, în zece țări din UE, prețurile zborurilor s-au redus, Slovacia înregistrând cea mai mare scădere (61,2%), în timp ce pentru celelalte țări, scăderile au variat între 15,8% în Spania și 0,9% în Lituania.

Potrivit datelor Eurostat, prețurile pachetelor de servicii pentru vacanțe în UE au fost cu 3,2% mai mari în august 2026 decât în august 2025, corespunzând cifrei generale a inflației (3,2%), în timp ce prețurile transportului aerian de pasageri s-au micșorat cu 0,4%, rămânând mult sub rata inflației generale.

„Atât pachetele de servicii pentru vacanțe, cât și prețurile transportului aerian de pasageri au fluctuat puternic din ianuarie 2025, transportul aerian de pasageri înregistrând cea mai mare volatilitate. Tarifele aeriene au crescut cu 13,7% în aprilie 2025, față de anul precedent, apoi au scăzut cu 3,2% în luna următoare. Fluctuațiile rămân vizibile în 2026, deoarece prețurile biletelor de avion au început anul cu o scădere de 2,9%, urmată de o scădere bruscă (4,7%) în aprilie, o creștere majoră în mai (8,1%) și creșteri moderate în lunile următoare, comparativ cu lunile respective ale anului 2025”, conform Eurostat.

Prețurile pachetelor de vacanță au fluctuat puternic

Pentru pachetele de vacanță, prețurile au fost cu 8,3% și 8,0% mai mari în ianuarie și februarie 2025 decât în aceleași luni ale anului precedent, după care rata anuală de modificare a crescut lent. Prețurile au atins din nou un vârf în aprilie 2025 (7,7%), după care au scăzut mai aproape de rata inflației între iunie și octombrie 2025, înainte de a crește din nou. La fel ca și în cazul prețurilor la biletele de avion, prețurile pachetelor de vacanță au scăzut și ele în aprilie 2026 (0,5%), dar și-au revenit în lunile următoare.