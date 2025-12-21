Mai mulți turiști din Serbia și Ungaria vin pentru o zi, în România, atrași de târgurile de Crăciun din Timișoara și Brașov

România a devenit destinația perfectă pentru o vacanță de o zi, în special pentru turiștii din țările vecine. Profită de distanța mică, de accesul rapid și vin să viziteze târgurile de Crăciun pentru a se bucura de atmosfera de sărbătoare.

Vizitatorii nu se lasă descurajați nici de așteptarea de aproximativ o oră din vamă, nici de orele petrecute pe drum.

Imaginile care circulă pe rețelele sociale transformă, weekend de weekend, Timișoara într-o destinație preferată pentru mii de turiști din Serbia. După ce așteaptă la vamă, ajung în oraș la amiază și pleacă seara, cu amintiri surprinse în fotografii și plasele pline de cumpărături.

Ivona, turistă: „Este foarte frumos, este spiritul Crăciunului peste tot. Nu ne gândim la buget, doar cheltuim.”

Pentru un grup de prieteni din Novi Sad, prima oprire a fost la Târgul de Crăciun.

Luca, turist: „Îmi place foarte mult, sunt multe de văzut, mâncare bună, atmosferă. În vamă a fost cam o oră de așteptare.”

În ultimii ani, Timișoara a fost promovată intens în țările vecine, iar acest lucru se vede în numărul mare de turiști care vin fie cu autocarul, fie cu mașina personală, din Serbia sau Ungaria.

Estevan, turist: „Arhitectura este foarte frumoasă. Oamenii sunt drăguți, foarte prietenoși. Mâncarea are un gust specific.”

Și la Brașov, autocarele cu turiști sosesc unul după altul. Cei mai mulți vin în tururi ghidate de o zi din București și includ popasuri la castelul Peleș din Sinaia sau la castelul Bran.

Stacy, turistă: „Am mers la Castelul Peleș, iar apoi mergem la Castelul lui Dracula, așa că ne-am oprit aici pentru prânz și pentru a explora orașul.”

Turiștii au fost curioși să guste preparatele tradiționale de la târgul de Crăciun. Prețurile pentru un astfel de tur nu includ masa și biletele de intrare la obiectivele turistice.

