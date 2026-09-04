Liderul grupării specializate în furturi, jafuri, răpiri și extorcări ar fi un tânăr franco-elvețian de 18 ani, cunoscut drept Lester Z, dar identificat de autorități ca fiind Clément L, potrivit Corriere della Sera.

Tânărul se află deja în închisoare. El a fost arestat la Nanterre pe 19 august și urma să compară în fața instanței din Bobigny pentru viol, jaf și prostituție. Cu toate acestea, ar fi continuat să-și coordoneze complicii din celulă, comunicând cu ei prin intermediul unor telefoane mobile introduse ilegal în penitenciar. Din acest motiv, a fost plasat în izolare.

Aproximativ 26 de persoane influente se aflau pe lista grupării

Gruparea a fost descoperită în urma unei anchete desfășurate de polițiștii specializați ai Brigăzii pentru Combaterea Banditismului (BRB) din Paris, care au devenit suspicioși după mai multe infracțiuni violente comise între aprilie și august.

Printre țintele grupării se aflau aproximativ 26 de persoane cu o influență deosebită în țară, inclusiv starul naționalei Franței, Kylian Mbappé.

Incidentul care a declanșat ancheta și care a fost esențial pentru identificarea presupusului lider a fost atacul asupra unui cunoscut comerciant de ceasuri din Neuilly-sur-Seine, un oraș cu aproape 60.000 de locuitori din apropierea Parisului. Acesta a urmat altor presupuse implicări în incidente infracționale din Saint-Brice-sous-Forêt, tot în zona Parisului.

Cu această ocazie, anchetatorii au interceptat și recuperat telefonul mobil al tânărului de 18 ani aflat în închisoare și au descoperit planuri detaliate pentru răpirea fotbalistului. Anchetatorii cred că nimic nu era lăsat la voia întâmplării în cazul acestor jafuri și răpiri, care erau planificate cu atenție până la cele mai mici detalii.

Tânărul de 18 ani își dorea să devină bucătar

Avocatul lui Lester Z. rămâne atent la modul în care este tratat clientul său: „Acest tânăr se afla deja în închisoare pentru infracțiuni grave, iar acum îl găsim implicat într-un alt caz, pentru care s-a dispus deja plasarea în izolare”.

Tânărul de 18 ani se apără susținând că faptul că se află într-o celulă, înconjurat de „nebuni și teroriști”, nu îl va transforma într-o persoană mai bună.

„Aș prefera să fiu bucătar. Acesta este visul meu încă din copilărie.”

Indiferent de presupusele sale intenții „bune”, justiția urmează acum să facă mai multă lumină asupra vastei rețele criminale.

Deși Mbappé figura printre principalele ținte, atacantul se află deja în Spania, unde evoluează în noul sezon din La Liga, iar Real Madrid nu va disputa în acest an niciun meci din faza Champions League în Franța.

Echipa madrilenă are un parcurs perfect în campionat, cu nouă puncte după trei meciuri. Mbappé a marcat deja patru goluri, inclusiv un hat-trick împotriva lui Real Sociedad.