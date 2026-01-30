Sportul se îmbină cu exerciții de matematică, română sau științe, și cel mai important, totul este o joacă pe care profesorul o controlează din consolă.

La o școală din Capitală, ora de sport este diferită. Elevii fac mișcare în timp ce rezolvă ecuații.

Cu ajutorul unei console, profesorul decide jocul, iar copiii rezolvă pe un ecran imens, prin joc, exerciții de matematică, română sau științe. Sunt activate simultan simțurile vizual, auditiv, tactil și kinestezic, astfel încât copiii să înțeleagă mai ușor, să rețină mai bine și să participe cu adevărat la ore.

Elevii sunt încântați de noile ore

Elev: „Acest joc îmi place cel mai mult, în care aruncam cu mingii în meteoriți!"

Reporter: „Cum e ora asta de sport față de o oră normală?”

Elev: „Mai distractiv, e mai distractiv decât fotbalul."

Reporter: „Ție ce joc ți-a plăcut cel mai mult?”

Elev: „Cel cu matematica. Trebuia să ghicim calculele și eu le făceam în minte.”

Reporter: „Și ți-au ieșit toate?”

Elev: „La una am greșit, dar la restul m-am descurcat.”

Un proiect testat la nivel global

Proiectul este unul nou în România, însă a dat rezultate la nivel global. Peste 1 milion de copii din aproximativ 35 de țări au participat la activități similare și au acumulat peste 1,5 milioane de ore de învățare activă.

Carmen Andreșoi, Asociația FDP – Protagoniști în Educație: „Franța, de exemplu, a achiziționat 40 de astfel de sisteme în Paris înainte de Jocurile Olimpice, tocmai pentru că și-au dorit să promoveze mișcarea în rândul elevilor. Nu facem doar mișcare, ci reușim să aducem și conținut didactic în zona de mișcare.”

Inițiatorii proiectului speră să aducă orele imersive în cât mai multe școli și să-i motiveze astfel pe elevi să vină la școală și să participe la orele de sport.

