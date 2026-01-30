Va crește însă din toamnă numărul elevilor dintr-o clasă în timp ce în școli vor fi mai puține clase de a IX-a.

Profesorii sunt îngrijorați că le va fi greu să își completeze normele, iar sindicatele din educație amenință cu declanșarea grevei generale.

În județul Iași, din toamnă, 21 de clase de a IX-a vor dispărea din organigramă școlară, din cauza scăderii numărului de elevi.

Aproape 100 de cadre didactice vor fi nevoite să facă naveta, pentru a-și întregi norma.



Laviniu Lăcustă, lider de sindicat USLIP Iaşi: ”Eu nu îmi amintesc o situație atât de gravă ca cea pe care o traversăm în prezent, sunt măsuri, din punctul nostru de vedere, ilogice, care nu au nicio legătură cu elevii sau cu scoala și care au produs nişte disfuncții incredibile. Avem un număr aș spune record, de solicitări de adeverințe pentru restrângere de activitate sau completări de normă”.



Numărul de clase a IX-a va fi mai mic şi în Prahova.



Ilona Rizea - Inspector General ISJ Prahova: ”În anul acesta şcolar 2025-1015 sunt înscrişi 5800 de elevi în clasa a 8-a. Este cifra de la care pornim pentru a realiza planul de şcolarizare. Acest număr înseamnă 209 clase care se vor constitui, 209 clase a 9. Sunt mai puţini elevi fata de ani trecut cu 400”.



De altfel, această generație ajunge acum la liceu, este generaţia cu cei mai puţin copiii.

În 2011, în România s-au născut 196.000 de copii, cu 15 mii mai puţini decât în anul precedent. potrivit Institutului Național de Statistică. Asta înseamnă că, în anul școlar 2026–2027, vor fi automat mai puțini elevi înscriși.

În plus, pe lângă declinul demografic, autoritățile iau în calcul și abandonul școlar, dar și situațiile în care elevii repetă anul, factori care reduc și mai mult numărul celor care ajung în clasa a IX-a.

Profesorii au probleme şi cu reducerea numărului de ore de limbă străină, la o oră pe săptămână pentru elevii de la real.



Ionela Neagoe - Director Lazăr: ”Sunt afectate anumite zone, cum ar fi limbă străină, limba a doua de studiu. Dispar din trunchiul comun ore. Noi avem 9 clase de a 9-a, noua clase dispar, pentru că limba a doua rămână cu o singură oră. Deci o jumătate de normă”.



Schimbările din toamnă nu-i vor lăsa pe profesori fără loc de muncă pentru că sunt şi alte variante prin care îşi pot completa norma, transmite Ministerul Educaţiei.



Reducerea numărului de clase va duce la creşterea mediei de admitere la liceele bune şi va mări concurenta între elevi.









