Un oficial din unul dintre departamentele franceze afectate de incendii le-a cerut turiștilor să evite zona. Duminică, Sophie Brocas, prefectul departamentului Gironde, a declarat: „Îi îndemn pe turiști să nu vină”, recomandându-le celor aflați deja acolo să ia în calcul o altă destinație, potrivit BBC.

Pentru cei care au programate vacanțe în regiunile afectate, iată ce trebuie să știe și cum le-ar putea fi influențate planurile.

Este recomandat să călătoriți în Franța sau Spania?

Autoritățile recomandă prudență în cazul deplasărilor către zonele afectate de incendii. În Franța, accesul în anumite regiuni poate fi restricționat, iar drumurile pot fi închise fără preaviz. De asemenea, sunt posibile noi evacuări. În plus, există un avertisment general privind riscul ridicat de incendii de vegetație pe durata sezonului cald, din aprilie până în octombrie. Turiștii aflați în zonele afectate sau cei care intenționează să călătorească acolo sunt sfătuiți să urmărească permanent informațiile și instrucțiunile transmise de autoritățile locale și serviciile de urgență. În caz de urgență, numărul unic de apel este 112.

Specialiștii în asigurări atrag atenția că recomandările oficiale se pot modifica rapid, în funcție de evoluția situației. Dacă acest lucru se întâmplă după rezervarea vacanței, unele polițe de asigurare pot acoperi anularea sau întreruperea călătoriei. În anumite cazuri, pot fi decontate și cheltuielile suplimentare de transport și cazare cauzate de un eveniment catastrofal, dacă polița include această acoperire. Pentru a afla dacă beneficiați de această protecție, este recomandat să verificați condițiile contractului de asigurare.

Unde sunt cele mai afectate zone?

În Franța, cele mai afectate sunt departamentele Gironde și Landes, din sud-vestul țării. Potrivit hărții oficiale a incendiilor, Gironde se află la cel mai ridicat nivel de alertă, în timp ce departamentul Var este încadrat la al doilea nivel de risc. În întreaga Franță sunt active peste zece incendii, inclusiv pe insula Corsica. Peste 42.000 de hectare au ars în Gironde, iar aproximativ 240 de locuințe au fost distruse. În Spania, autoritățile au declarat stare de urgență la nivel național din cauza incendiilor din regiunile Madrid și Ávila, existând informații și despre alte focare în zonele din interiorul țării.

Acoperă asigurarea de călătorie incendiile?

Răspunsul depinde de tipul poliței încheiate. Dacă planurile de călătorie sunt afectate de incendii, iar polița include acoperire pentru întreruperea călătoriei, asigurarea poate deconta o parte dintre costurile generate de această situație. Totuși, potrivit specialiștilor, doar aproximativ jumătate dintre polițele de asigurare de călătorie includ acoperire pentru evenimente catastrofale. În multe cazuri, turiștii ar putea să nu fie despăgubiți. Pentru clarificări, este recomandat să fie contactată compania de asigurări sau să fie consultate condițiile poliței.

Ce se întâmplă dacă zborul sau cazarea sunt anulate?

În cazul anulării zborurilor sau rezervărilor la cazare, turiștii sunt sfătuiți să solicite mai întâi rambursarea banilor de la compania aeriană, operatorul turistic sau unitatea de cazare. Dacă zborul este anulat din cauza incendiilor, compania aeriană ar trebui să ofere fie reprogramarea călătoriei, fie rambursarea integrală. În cazul unui pachet turistic, rambursarea ar trebui să acopere toate serviciile incluse: zbor, cazare și transferuri. Dacă fiecare serviciu a fost rezervat separat, fiecare furnizor va aplica propriile condiții. Astfel, compania aeriană poate rambursa costul biletului, însă unitatea de cazare poate refuza restituirea banilor dacă proprietatea nu a fost afectată.

Este mai bine să anulați vacanța acum?

Specialiștii recomandă verificarea condițiilor poliței de asigurare înainte de orice decizie. Mai ales pentru cei care urmează să călătorească peste câteva săptămâni, anularea imediată poate însemna pierderea dreptului la rambursare sau reprogramare. În lipsa unor restricții oficiale privind călătoriile, este puțin probabil ca asigurarea să acopere renunțarea voluntară la vacanță. Recomandarea este ca turiștii să aștepte apropierea datei plecării pentru a vedea dacă vacanța poate avea loc sau dacă operatorii oferă opțiuni flexibile de modificare a rezervărilor. Companiile de turism acordă prioritate persoanelor care urmează să plece în următoarele zile.

Cum ar putea schimba schimbările climatice asigurările de călătorie?

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, suprafața afectată de incendiile de vegetație în Europa a crescut cu 57% din vara anului 2022. Organizația avertizează că schimbările climatice intensifică incendiile și le cresc frecvența. Specialiștii spun că firmele de asigurări încep deja să se adapteze acestor riscuri tot mai mari. Pe termen scurt, este puțin probabil ca polițele să fie modificate semnificativ. În schimb, pe termen lung, există posibilitatea ca unele destinații să devină mai greu de asigurat, iar costul asigurărilor de călătorie să crească.