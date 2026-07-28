În acest context, MAE recomandă cetățenilor români aflați în zonele afectate să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricțiile de circulație și recomandările privind protecția populației, potrivit News.ro.

De asemenea, se recomandă consultarea în permanență a informațiilor publice comunicate de către autoritățile spaniole:

• https://www.incendiostiemporeal.es;

• ASEM 112 - Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112;

• Junta de Castilla y León - Incendios Forestales: https://servicios.jcyl.es/incyl/incyl;

• Protección Civil y Emergencias: https://www.proteccioncivil.es/;

• Emergencias Comunidad Valenciana: https://www.112cv.gva.es/va/;

• Agenția Meteorologică Națională: https://www.aemet.es/es/portada.

Cetățenii români afectați de incendii, care au nevoie de asistență consulară de urgență, pot contacta Consulatele Generale ale României la Madrid și Valencia și Consulatul României la Ciudad Real, în raza cărora se află zonele calamitate, precum și celelalte oficii consulare ale României din Spania, la următoarele numere de telefon:

• Consulatul General al României la Madrid: +34 669 362 202;

• Consulatul General al României la Valencia: +34 677 842 467;

• Consulatul României la Ciudad Real: +34 609 513 790;

• Consulatul General al României la Barcelona: +34 661 547 853;

• Consulatul General al României la Sevilla: +34 648 212 169;

• Consulatul General al României la Bilbao: +34 608 956 278;

• Consulatul României la Zaragoza: +34 663 814 474;

• Consulatul României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (disponibilă gratuit în „App Store” și „Google Play”), care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Guvernul spaniol speră să controleze până marți seara, o zi decisivă, incendiile care fac ravagii în apropiere de Madrid, înaintea unui nou val de căldură, prevăzut începând de miercuri, care prevestește „ore grele”, avertizează premierul spaniol Pedro Sánchez.