Riscul reizbucnirii flăcărilor este uriaș, după ce focarele din regiunile Madrid și Avila au mistuit peste 70.000 de hectare de vegetație. Cei care și-au pierdut gospodăriile, printre care și români, sunt zdrobiți de durere și neputință. Cu glasul frânt de lacrimi, unii povestesc că au luptat singuri cu flăcările, pentru că echipajele de pompieri erau depășite de anvergura dezastrului.

Dealurile împădurite din vestul Madridului rămân principalul front de luptă cu focul care nu iartă nimic. Schimbarea direcției vântului zădărnicește eforturile pompierilor, care se văd uneori nevoiți să bată în retragere. S-a întâmplat de mai multe ori când flăcările au luat în stăpânire șoseaua. Flăcările care au devorat în ultima săptămână 70.000 de hectare au lăsat în urmă un peisaj sinistru. Păduri întregi calcinate, mașini carbonizate și case arse până la temelie. Și, mai ales, oameni copleșiți de necazuri. Mulți și-au pierdut atât casele, cât și afacerile.

La câteva zeci de kilometri de Madrid, focul a trecut peste munți și a ajuns până pe malul lacului San Juan. În urma lui găsim un peisaj sumbru, cu dealuri înnegrite, copaci carbonizați și vile din care se mai văd doar zidurile. În numai câteva minute, o zonă de vacanță s-a transformat într-un cimitir de case, mașini și ambarcațiuni. O parte dintre cei evacuați au primit permisiunea să revină în localitățile arse.

Corespondent Știrile ProTV: „Oamenii spun că abia au apucat să plece. Au văzut flăcările uriașe venind dinspre munte. Focul a trecut de drum și a ajuns la aceste proprietăți. Aici este una dintre casele grav afectate”.

Un bărbat care administrează mai multe vile din zonă ne-a povestit că unul dintre proprietari l-a sunat disperat și l-a rugat să-i salveze soția și copilul. Bărbatul i-a luat cu mașina din calea flăcărilor și a reușit să-i ducă într-un loc sigur. Câinele familiei a rămas, însă, captiv în vilă.

Bărbat: „Flăcările au ajuns la 30 de metri înălțime”.

Pe măsură ce înaintăm spre munte, dezastrul e tot mai mare - printre schelete de copaci apar mașini distruse și case cu acoperișuri mistuite. În aer plutesc încă particule de cenușă, iar, din loc în loc, mai e jar sub stratul gros de scrum.

Corespondent Știrile ProTV: „Pompierii sunt nevoiți să intervină, mai sunt doar astfel de mici focare de incendiu”.

Cu o noapte înainte, flăcările au înghițit și un camping din care turiștii au fugit în ultima clipă. Buteliile au explodat, iar căldura a fost atât de puternică, încât metalul din motoarele bărcilor s-a lichefiat și s-a scurs pe pământ.

Un câine a reușit ca prin minune să scape din infern. În zonă au fost chemate și utilajele armatei spaniole.

Corespondent Știrile ProTV: „Aici vedem armata spaniolă. Au fost mobilizați și militarii, cel mai probabil pentru a elibera drumurile, a săpa și a realiza acele șanțuri care împiedică focul să înainteze”.

În unele locuri, însă, oamenii au încercat să-și protejeze singuri casele. Depășite de situație, autoritățile au considerat lupta imposibil de câștigat și au ordonat evacuarea.

Localnic: „Ați văzut cum arată toată valea mistuită de flăcări, casele, oamenii... Există multă furie și neputință. Este ceva de neconceput. Am fost abandonați. Trei zile am rămas în munți și nu a venit nimeni”.

Cei care se întorc în satele pârjolite nu mai găsesc decât ruine acoperite de cenușă.