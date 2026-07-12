Hurghada, paradisul de la Marea Roșie cu plaje incredibile. Cum să planifici o vacanță ideală aici

În ultimii zece ani, locuitorii din Hurghada au fost martorii unei dezvoltări spectaculoase. Din nisipul deșertului a apărut un oraș cu peste 200 de hoteluri, promenade comerciale în plină expansiune și o viață de noapte vibrantă.

Cu un număr tot mai mare de turiști și un climat perfect, această Riviera a Mării Roșii nu are sezon mort. Hurghada are o comunitate specială, în care obiceiurile și cultura locală coexistă cu stilul de viață specific stațiunilor turistice. Iată ce poți face în paradisul de la Marea Roșie. De ce Hurghada este una dintre cele mai populare stațiuni din Egipt Adevărata frumusețe a Hurghadei începe acolo unde se termină țărmul: Marea Roșie este motivul pentru care experiența rămâne memorabilă. Orice activitate legată de apă poate fi practicată aici: windsurfing, navigație, pescuit în larg, înot, dar mai ales snorkeling și scufundări. Grădinile subacvatice din larg sunt printre cele mai frumoase din lume și sunt recunoscute la nivel internațional de către pasionații de scufundări. Apele calde sunt ideale pentru numeroase specii rare de pești și recife de corali, care pot fi observate și din bărci cu fund de sticlă. Unde se află Hurghada Hurghada este situată pe coasta Mării Roșii, în guvernoratul Mării Roșii din Egiptul deșertului estic. Deși se află la peste 450 km sud-est de Cairo pe șosea, este mai aproape de alte orașe din regiune. De exemplu, este la aproximativ 50 km de Safaga, portul de unde pelerinii pleacă anual spre Mecca, și la aproximativ 230 km de Qena, cel mai apropiat oraș din Valea Nilului, aflat în Egiptul de Mijloc. Citește și Cum poți vizita Nibiru, noua stațiune de pe litoralul românesc. Cum ajungi, care sunt prețurile și ce poți face aici Deșertul estic acționează ca o barieră naturală care a menținut coasta Mării Roșii aproape lipsită de așezări până în perioade recente. Din acest motiv, aici existau doar câteva sate pescărești și unele exploatări industriale, cum ar fi minele de fosfați. În schimb, coasta Sinaiului este mai aproape de Hurghada, la doar câteva zeci de kilometri pe mare. Acest lucru face posibile traversările sau croazierele scurte pe Marea Roșie, permițând turiștilor să viziteze alte zone cu interes similar pentru scufundări, precum Sharm El Sheikh. Temperaturi maxime medii: aproximativ 35°C vara și puțin peste 20°C iarna. Temperaturi minime medii: în jur de 25°C vara și puțin peste 10°C iarna. Precipitații: aproape inexistente, cu doar câteva zile de ploaie pe an. Cele mai frumoase plaje din Hurghada Hurghada găzduiește unele dintre cele mai curate plaje din Egipt. Țărmurile cu nisip fin se întind pe kilometri întregi, oferind vizitatorilor spațiu suficient pentru relaxare la soare și pentru a asculta valurile mării. Fie că alegi un resort privat de lux sau plaje publice mai puțin aglomerate, Hurghada oferă opțiuni pentru toate tipurile de turiști. Plaja Mahmya Situată pe insula Giftun, Mahmya este cunoscută pentru nisipul alb fin și apele turcoaz. Este un loc popular pentru snorkeling și scufundări, datorită recifelor de corali aflate în apropiere.

Old Vic Beach Una dintre cele mai cunoscute plaje publice din Hurghada, Old Vic Beach oferă o atmosferă relaxată, cu șezlonguri, umbrele și activități precum caiac sau paddleboarding Sahl Hasheesh Beach Aflată într-o zonă de resorturi de lux, această plajă este apreciată pentru peisajele sale, apele liniștite și apusurile spectaculoase. Este potrivită pentru cupluri și sejururi relaxante.

Makadi Bay Situată la o distanță scurtă de Hurghada, Makadi Bay este cunoscută pentru apa limpede și recifele de corali bine conservate, fiind ideală pentru snorkeling și scufundări.

Cele mai spectaculoase locuri pentru snorkeling și scufundări Plajele din Hurghada oferă mai mult decât relaxare la soare. Turiștii pot practica numeroase activități: Snorkeling și scufundări: Marea Roșie are recife de corali, pești exotici și epave istorice.

Parasailing: oferă o perspectivă aeriană asupra coastei.

Jet ski și windsurfing: condițiile de vânt și temperaturile ridicate favorizează sporturile nautice.

Plimbări cu barca cu fund de sticlă: permit observarea vieții marine fără a intra în apă. Cele mai spectaculoase locuri pentru snorkeling și scufundări: Hurghada a fost întotdeauna bijuteria Mării Roșii, însă în 2026 accentul s-a mutat. Turiștii nu mai caută plaje aglomerate, ci recife de corali intacte și lagune turcoaz liniștite. Dacă îți planifici călătoria anul acesta, evită tururile standard și urmează „harta ascunsă” pentru cele mai bune locuri de snorkeling din Hurghada în 2026. Insula Abu Ramada („Acvariul”) Adesea numită de localnici „Acvariul”, Abu Ramada este considerată unul dintre cele mai bune locuri de snorkeling din Hurghada în 2026. Apa este puțin adâncă și foarte limpede, ceea ce o face potrivită pentru începători și pentru fotografii subacvatice. Poți vedea bancuri de pești precum goatfish galben, bannerfish și ocazional raze cu pete albastre. Insula Magawish: alternativa liniștită În timp ce majoritatea turiștilor aleg Giftun, călătorii informați din 2026 se îndreaptă către insula Magawish. Este mult mai puțin aglomerată decât insulele cunoscute. Recifele de aici sunt foarte bine conservate și colorate datorită traficului redus de turiști. Vizitează dimineața devreme pentru a avea șanse mai mari să vezi delfini în lagunele din jur, scrie knightpropertieshurghada. Carless Reef: pentru cei aventuroși Pentru cei care nu se tem de o plimbare mai lungă cu barca, Carless Reef este o destinație recomandată. Este un platou subacvatic aflat în larg, format din două structuri mari de corali. Este cunoscut pentru morene uriașe și grupuri mari de pești. În 2026 rămâne o alegere importantă pentru cei care caută o experiență de snorkeling mai sălbatică. Cea mai bună perioadă pentru vizitarea plajelor din Hurghada Hurghada are vreme caldă și însorită pe tot parcursul anului, însă cele mai bune perioade pentru vizită sunt martie–mai și septembrie–noiembrie. În aceste luni, temperaturile sunt mai plăcute, iar apa este ideală pentru înot și snorkeling. Sfaturi utile pentru turiștii care vizitează pentru prima dată stațiunea Banii cash rămân esențiali Egiptul se modernizează rapid, dar numerarul rămâne important. Vei avea nevoie de lire egiptene (LE) pentru bacșișuri, taxiuri locale, magazine mici de suveniruri și chiar pentru unele restaurante mai mici. Sfat util: bancomatele sunt disponibile peste tot, dar de obicei eliberează bancnote de valoare mare. Este recomandat să le schimbi în bancnote mici la un supermarket sau la recepția hotelului; banii mărunți pentru bacșiș (baksheesh) îți vor fi foarte utili. Nu schimba bani înainte de plecare: este dificil să găsești lire egiptene în afara țării, iar cursurile de schimb sunt de obicei mai puțin avantajoase. Este mai bine să aștepți să ajungi în Egipt, sfătuiește redseatoursbyanna.

Uber și inDrive sunt cele mai utile aplicații Aplicația Uber funcționează foarte bine în Egipt și este o modalitate bună de a evita negocierea prețurilor cu taxiurile stradale. Totuși, dacă vrei să călătorești precum localnicii, poți folosi inDrive, cea mai populară aplicație de transport din Hurghada. Tu propui un preț, șoferul acceptă, iar cursa începe. De obicei este mai ieftină și fiabilă. Vize ușor de obținut la sosire Procesul de viză este simplu. Cetățenii din Uniunea Europeană pot cumpăra viza turistică direct pe aeroportul din Hurghada pentru 30 de euro. Evită ofertele dubioase: la intrarea în terminal, unii intermediari pot încerca să te direcționeze către ghișee unde plătești mai mult. Ignoră-i și mergi direct la ghișeele oficiale ale băncii, înainte de controlul pașapoartelor, pentru a obține viza la preț standard. Bacșișul este o practică esențială Bacșișul (baksheesh) este o parte importantă a culturii egiptene și este așteptat pentru aproape orice serviciu, de la persoana care îți cară bagajele până la echipajul bărcii în excursiile de snorkeling. Cât se lasă? Nu este nevoie de sume mari. Un gest mic de 10–20 LE este apreciat. În restaurante, un bacșiș de 10–15% este standard, dacă taxa de serviciu nu este deja inclusă. Rezervă din timp excursiile importante Marea Roșie este renumită la nivel mondial, iar cele mai bune experiențe, cum ar fi înotul cu delfini sălbatici sau închirierea de bărci private, se ocupă rapid. Pentru a prinde locuri la furnizori buni, este recomandat să faci rezervările din timp. Dacă aștepți să ajungi la hotel, de multe ori vei rămâne cu opțiuni limitate sau prețuri mai mari.

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