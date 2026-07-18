Preţul mediu pe noapte pentru cazările în regim de închiriere pe termen scurt din Grecia a crescut cu 12% în luna iunie, ritm care a depăşit cu mult media europeană, de 7,5%, potrivit celei mai recente analize lunare privind piaţa europeană a închirierilor pe termen scurt, realizată de compania specializată AirDNA, potrivit News.ro.

Conform datelor, preţul mediu pe noapte în Grecia a ajuns la 178,80 euro, semnificativ peste media europeană, de 150 de euro, informează ekathimerini.com.

Înaintea vârfului sezonului estival (iulie-septembrie), creşterile din Grecia sunt estimate să fie şi mai mari. Pe baza rezervărilor efectuate până în prezent, AirDNA prognozează un avans anual al tarifelor de 17,8%, în timp ce cererea pentru restul verii creşte cu 4,9%. Gradul de ocupare rămâne aproape neschimbat, cu un avans de doar 0,7%.

Totuşi, în luna iunie, cererea pentru cazările de tip Airbnb din Grecia a scăzut cu 2,1%, iar gradul mediu de ocupare s-a menţinut stabil, la 64,5%. Chiar şi în aceste condiţii, proprietarii au reuşit să compenseze integral această evoluţie prin reducerea simultană a ofertei, ceea ce a contribuit la majorarea tarifelor.

Potrivit AirDNA, în prezent există aproximativ 154.000 de unităţi de cazare active la nivel naţional (proprietăţi care au avut cel puţin o rezervare în ultima lună), cu 2,5% mai puţine decât în iunie 2025.

O parte dintre micii proprietari au ieși de pe piață, din cauza noii legislații

Această tendinţă se manifestă pe tot parcursul anului 2026 şi este pusă pe seama înăspririi regulilor şi condiţiilor de funcţionare pentru unităţile de cazare, în baza cadrului legislativ introdus de Ministerul Turismului din Grecia şi intrat în vigoare în octombrie anul trecut.

Conform noii legislaţii, fiecare unitate de cazare trebuie să respecte standarde specifice de siguranţă şi funcţionare, să deţină asigurare de răspundere civilă, să fie dotată cu aer condiţionat şi să beneficieze de iluminat adecvat.

Se estimează că aceste cerinţe au determinat o parte dintre micii proprietari să iasă de pe piaţă, reducând astfel numărul locuinţelor disponibile pentru închiriere.

Analiza AirDNA arată că aceste evoluţii demonstrează rezilienţa pieţei elene, în condiţiile în care tendinţa din Europa este diferită.

„Pe măsură ce valurile de căldură îi determină pe turişti să aleagă destinaţii mai răcoroase, ţările scandinave şi pieţele din nordul Europei înregistrează o creştere a cererii de 14%, respectiv 21%, faţă de 2025, pentru lunile iulie şi august. În schimb, ţările mediteraneene, precum Spania şi Croaţia, consemnează creşteri mai moderate ale cererii, de 6%, respectiv 4%”, arată compania.