Schimbările climatice, verile tot mai fierbinți și ploile imprevizibile pun presiune pe comunitățile locale, dar și pe industria turismului, care aduce mii de vizitatori în fiecare sezon, relatează Reuters.

Autoritățile se tem acum că lipsa precipitațiilor ar putea transforma vara viitoare într-o nouă provocare, întrucât turiștii consumă cantități importante de apă exact în perioada în care resursele sunt cele mai reduse.

Astypalaia, insula care se confruntă cu o criză severă de apă

Una dintre cele mai afectate zone este Astypalaia, o insulă cu formă de fluture, situată în sud-estul Mării Egee. Localnicii depind deja de apa îmbuteliată pentru consum, iar insula nu a beneficiat de ploile abundente care au ajuns în nordul și vestul Greciei, contribuind la cea mai ploioasă iarnă a țării din 2022.

Pentru Astypalaia, acest sezon a fost al doilea cel mai secetos din 2020, potrivit datelor autorităților locale, care sunt nevoite să ia măsuri drastice pentru gestionarea puținelor resurse disponibile.

„Dacă am aduna toată apa căzută pe parcursul anului într-o găleată sau într-un lighean, ar avea o adâncime de 2,5 centimetri”, a declarat primarul Nikos Komineas, aflat lângă singurul rezervor de apă al insulei. Lacul artificial, construit la mijlocul anilor 1990, este înconjurat de dealuri uscate și vegetație rară.

Fermierii au rămas fără apă pentru irigații

Criza apei afectează puternic și agricultura. În aprilie, autoritățile au decis să oprească alimentarea cu apă din lac pentru fermieri, pentru a conserva rezervele. În cazul fermierei Evdokia Palatianou, măsura a dus la uscarea culturilor, femeia fiind nevoită să folosească apă salmastră pompată din propriul puț.

„Dacă nu plouă, nu voi mai planta nimic”, a spus Palatianou, în vârstă de 71 de ani, lângă un copac uscat care odinioară producea mandarini, în satul de coastă Livadi, principala zonă agricolă a insulei.

Lacul care asigură apa pentru gospodării și irigații în Livadi, dar și pentru Chora, capitala insulei și principalul centru turistic, mai conține aproximativ 150.000 de metri cubi de apă, adică doar o șesime din capacitatea totală.

La un consum zilnic de aproximativ 900 de metri cubi în sezonul estival, rezervele existente ar ajunge pentru aproximativ cinci luni și jumătate.

Autoritățile recurg la desalinizare pentru a salva sezonul turistic

În luna mai, autoritățile au declarat stare de urgență privind apa pentru a accelera instalarea unei stații temporare de desalinizare, cu o capacitate de 600 de metri cubi pe zi pentru Chora. În același timp, irigațiile fermierilor din Livadi au fost suspendate până în toamnă, pentru protejarea rezervelor.

„Am făcut acest lucru cu inima grea, dar, din fericire, există această alternativă pentru ei”, a declarat primarul Komineas, precizând că fermierii vor fi reconectați la sistem dacă ploile vor reface rezerva de apă.

O hartă realizată de Observatorul European pentru Secetă Copernicus a indicat Astypalaia cu portocaliu în luna iunie, un semnal timpuriu al apariției secetei.

În satul Analipsi, din estul insulei, crescătorii de oi și capre transportă apă pentru rezervoare sau folosesc apă de calitate slabă provenită din puțuri forate.

Stația de desalinizare existentă nu a mai făcut față creșterii populației din timpul verii, când numărul locuitorilor și turiștilor ajunge de la 1.400 la aproximativ 7.000 de persoane. Din acest motiv, autoritățile au instalat o unitate temporară suplimentară în Chora, până la construirea unei stații permanente planificate pentru sfârșitul anului.

Zeci de stații de desalinizare, mari consumatoare de energie, funcționează deja pe insulele grecești. Komineas spune însă că soluția este una costisitoare și reprezintă doar o rezervă în perioadele de secetă.

„O mare îngrijorare pentru mine a fost ce se va întâmpla dacă nu va ploua din nou în acest an”, a afirmat primarul.

Hotelurile iau măsuri pentru reducerea consumului de apă

Problema apei îi determină și pe operatorii din turism să ia măsuri. Unii proprietari de hoteluri din Astypalaia au început să încurajeze turiștii să reducă risipa.

Carolina Alkalai, în vârstă de 42 de ani, care administrează un hotel pe un deal din Chora, cu vedere spre castel și Marea Egee, oferă un voucher de 5 euro turiștilor care renunță la serviciul zilnic de curățenie a camerei.

„Clienții au acceptat această măsură”, a declarat ea. Femeia intenționează ca un al doilea hotel pe care îl va construi pe insulă să includă un rezervor pentru colectarea apei de ploaie, în locul unei piscine sau al unui jacuzzi.

Grecia investește milioane de euro pentru combaterea crizei de apă

Ministrul Mediului, Stavros Papastavrou, a aprobat 15 milioane de euro (17 milioane de dolari) pentru stații de desalinizare, modernizarea rețelelor și construirea unor rezervoare de apă pe nouă dintre cele peste 200 de insule locuite ale Greciei. Pentru Astypalaia au fost alocate 1,5 milioane de euro.

În luna iunie, ministrul a prezentat altor miniștri ai mediului din Uniunea Europeană, reuniți la Luxemburg, planurile Greciei pentru creșterea rezilienței în fața crizei apei.

„Pentru Grecia, apa nu este un concept abstract – este vorba despre securitate, creștere economică și protejarea comunităților locale”, a declarat Stavros Papastavrou.

Centrul Național de Cercetări Științifice „Demokritos”, cu sediul la Atena, avertizează că seceta s-ar putea agrava până în 2049, pe fondul creșterii temperaturilor globale, ceea ce ar accentua deficitul de apă pe insulele vulnerabile ale Greciei.