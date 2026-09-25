Lucrările sunt finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat, potrivit Agerpres.

Lucrări în Sectorul 5

În Sectorul 5, lucrările se vor desfășura pe Strada Nuțu Ion, la intersecția cu Drumul Taberii. Zonele afectate vor fi Strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Strada Petre Ispirescu, Strada Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente.

Intervenția constă în reîntregirea conductelor modernizate și realizarea conexiunilor pentru punerea în funcțiune a tronsonului reabilitat.

Lucrările propriu-zise se vor executa în intervalul 28 - 30 septembrie. Ulterior, încărcarea rețelei și reluarea furnizării apei calde se vor realiza etapizat, urmând ca alimentarea cu apă caldă să fie restabilită integral până la data de 3 octombrie. Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 48 de puncte termice, care alimentează 743 de blocuri.

Intervenții la rețeaua termică din Sectorul 4

În Sectorul 4, lucrările vizează conducta primară de termoficare delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Intervenția constă în montarea de conducte noi, preizolate, și îmbinarea acestora cu rețeaua existentă, montarea suporților și a elementelor de fixare ale conductei, echiparea căminelor de rețea cu vane și compensatori, precum și realizarea legăturilor către punctele termice din zonă.

Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 72 de puncte termice și două module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri, în intervalul 28 septembrie - 9 octombrie.

Pentru informații suplimentare, clienții Termoenergetica pot apela numărul 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate privind starea sistemului, sau numărul gratuit 0800.820.002. Informații actualizate sunt disponibile și prin aplicația Termoalert.

„Compania Municipală Termoenergetica București mulțumește consumatorilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări, necesare pentru modernizarea și creșterea siguranței în exploatare a rețelei de termoficare a Capitalei”, se arată în comunicatul companiei.