Inclusiv noi putem beneficia, pentru că suntem conectați cu o sumedenie de orașe europene prin zboruri zilnice. Am putea atrage mai mulți turiști din Germania, de exemplu, mai ales că nemții au început să ne viziteze, în număr tot mai mare.

Anul trecut, cei mai mulţi dintre străinii care ne-au vizitat au fost nemţi, aproape 250.000. Seniorii preferă primăvara şi toamna, însă tinerii şi familiile cu copii vin şi vara.

Virginia Lungu, agent de turism: „Vin preponderent cu autocarul şi intră prin partea de vest a ţării, vizitează Timişoara, Alba Iulia, Sibiu, Braşov, Sighişoara şi se îndreaptă spre Bucureşti. Dacă perioada pe care o petrec în România este mai mare, unii din ei merg şi în mănăstirile din Moldova. Tinerii clar preferă avionul, chiar şi unii din seniori preferă avionul, şi atunci aterizează în Bucureşti. Neapărat vizitează Transilvania".

De anul acesta, şi un grup important de turism german de pe piaţa internaţională a intrat în România, şi pe lângă vacanțele externe pentru români, pregătește și promovarea ţării noastre.

Turismul intre România și Germania este favorizat și de zborurile dese între cele două țări. Inclusiv românii sunt tot mai interesați să viziteze Germania. În 2025, au fost înregistrate 1,4 milioane de nopți de cazare - rezervate de români, cu 5% mai multe față de anul anterior.

Cristian Sallai, Organizația Germană pentru Turism: „Germania este foarte conectată cu România şi România cu Germania prin zboruri din 12 oraşe directe către Germania, motiv pentru care este foarte facil să vizitezi Germania. Lumea vrea să vadă Munchen, toate castelele, Berlinul creşte în importanță, la fel şi Hamburg, târgurile de Crăciun sunt un highlight".

În general, românii se cazează la hoteluri de 3 stele și petrec în medie 5 nopți într-un loc. Cei din domeniu se așteaptă ca această vară să fie una plină de turiști în Europa, mai ales în contextul războiului din Golf.

Andra Pascu, consultant în turism: „Putem să intuim că Europa va fi câştigătoarea următoarelor luni. Am văzut mişcare şi în zona agenţiilor de turism, au început să promoveze inclusiv circuite în Europa, un element care nu s-a mai văzut în ultima perioadă. Au revenit pentru că românii îşi doresc să călătorească, da vor să fie şi sigur, plus că avem foarte multe zboruri de linie şi low-cost, pentru bugetul tuturor".

Pentru că sunt bucuroşi de oaspeţi, nemții au început inclusiv o campanie de promovare a țării lor, în Balcani.