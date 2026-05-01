Înainte de asta, s-a reîntors la Casa Albă, pentru a-și lua la revedere de la președintele Donald Trump.

La scurt timp, liderul american a anunțat că va elimina tarifele la whiskey-ul scoțian, „în onoarea” Regelui și Reginei.

„M-au convins să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit, fără să fie nevoie măcar să insiste!”, a scris Trump pe propria rețea de comunicare.

Regele Charles și regina Camilla au revenit la Casa Albă în ultima zi a vizitei lor în Statele Unite pentru a-și lua rămas bun oficial de la președintele Donald Trump și de la prima-doamnă. Soția regelui i-a arătat Melaniei că poartă broșa primită cadou de la ea, la vizita cuplului prezidențial în Regat, în septembrie, anul trecut.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „E un mare rege. Pentru mine, e cel mai mare rege.”

Suveranul a respectat protocolul și le-a oferit doar un zâmbet jurnaliștilor care i-au adresat întrebări.

După un scurt schimb de impresii în interiorul reședinței prezidențiale, cele două cupluri au revenit pe peluza sudică a Casei Albe. Regele și președintele și-au strâns mâna, iar suveranul a sărutat-o pe Melania pe obraji.

Analiștii comentează că vizita și întrevederile cu Trump au decurs așa cum sperau Palatul Buckingham și guvernul britanic. Regele și-a spus punctul de vedere în discursul din Congres, fără a-și supăra în mod evident gazda. Din contră, afecțiunea președintelui american față de familia regală britanică pare să fi crescut.

Donald Trump, președintele SUA: „Sunt oameni extraordinari. Avem nevoie de mai mulți oameni ca ei în țara noastră.”

După ce au părăsit Casa Albă, suveranul britanic și regina Camilla au participat la o ceremonie solemnă la Cimitirul Național Arlington din Virginia.

Regele - care este Comandantul Suprem al Forțelor Armate britanice - a depus o coroană la Mormântul Soldatului Necunoscut, un gest de respect față de alianța militară istorică dintre cele două țări.

Cuplul regal a vizitat apoi orășelul Front Royal din Virginia - cu 15.000 de locuitori - mulți extrem de entuziasmați să-l vadă pe suveranul britanic.

Charles al III-lea și Camilla au fost întâmpinați de o echipă locală de baseball pentru tineri, de veterani și de membrii personalului de primă intervenție. Apoi, au putut urmări un moment de muzică și dans care a omagiat moștenirea scoțiană și irlandeză a acestei regiuni.