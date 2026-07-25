Turiștii care aleg această variantă se declară mulțumiți. Au parte de liniște și condiții apropiate de cele pe care le găsesc în pensiuni.

Răzvan și Bianca au cumpărat în urmă cu doi ani o casă veche în Costinești. Din cele patru dormitoare ale locuinței, trei sunt închiriate turiștilor. Ca să obțină autorizație pentru activități turistice, noii proprietari au avut de făcut câteva investiții.

Răzvan Sima, proprietar locuință: „Am adus camerele la un stadiu, consider eu, decent.”

Adriana Zamfir și-a luat autorizație să primească turiști acum câțiva ani.

Adriana Zamfir, proprietar locuință: „Unii își doresc liniște, unii mai multă agitație. Sunt familii care au copii, toate categoriile de oameni vin.”

Ofertele particularilor se găsesc pe platformele de rezervări.

Băiat: „Văzând prețurile și curățenia la review-uri, am preferat să vin la particular, pentru că știm casa omului. Totul este curat, are grijă.”

Tânăr: „Îmi place pentru că aici este liniște. Avem un grup, ne strângem în fiecare vară.”

În Costinești sunt peste 350 de particulari autorizați pentru activități de turism, potrivit primarului stațiunii.

Dumitru Jeanu, primar Costinești: „Avem în jur de 45.000, 50.000 de spații de cazare, dar sunt și pe CNP-uri, sunt și camere de închiriat.”

Reporter: „Aveți și persoane particulare?”

Dumitru Jeanu, primar Costinești: „Da, pe CNP.”

Și în Corbu sunt tot mai mulți particulari autorizați să cazeze turiști, spun autoritățile locale. Loredana este unul dintre ei. Este învățătoare, iar vara devine gazdă.

Loredana Curteanu, antreprenor: „Avem clienți fideli care vin de când am deschis. Vin să se autogospodărească, își cumpără absolut orice din sat.”

Responsabilii din zonă spun că, în ultimul an, în Corbu și Vadu, numărul persoanelor fizice care s-au autorizat pentru activități de turism a crescut cu peste 30 la sută.

Marius Băjenaru, administrator public comuna Corbu: „Avem aproximativ 130 de spații de cazare autorizate pe persoane fizice.”

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT: „Un număr din ce în ce mai mare de persoane fizice care au posibilitate vara să lucreze își pun la dispoziție casele sau construiesc, repară case bătrânești și le pun la dispoziția turiștilor.”

Potrivit datelor oferite de administrațiile locale, pe întreg litoralul sunt peste 1.500 de particulari care oferă cazare, atât persoane fizice autorizate, cât și asociații familiale.