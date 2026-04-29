Unitățile de cazare sunt ocupate în mare parte, însă se mai găsesc locuri dacă vreți neapărat să fugiți de larmă.

Cu verdele său crud de sfârșit de aprilie, Delta rămâne un loc fascinant. Primii oaspeți au sosit deja, iar bărcile au început să deseneze pe canale poveștile pe care aceștia le vor spune mai departe.

Păsările au scos din ouă primii pui. Cormoranii, egretele și stârcii își leagănă zborul deasupra pâlcurilor de stuf.

Excursiile costă între 140 și 300 de lei de persoană și pot dura de la două ore, la o zi întreagă.

Kat, turistă: „Am văzut caii sălbatici și pelicanii. Natura este așa cum nu am mai văzut nicăieri în altă parte."

Operatorii din turism spun că de câteva zile vechile sate s-au dezmorțit chiar dacă vremea nu este tocmai prietenoasă.

Turist: „Visul meu de a veni în Delta Dunării a devenit realitate."

Doritorii se pot caza în hotelurile de 3 stele din Tulcea, de unde pot pleca în excursii sau în pensiuni aflate în regiuni mai puțin explorate.

Sanda Cojocaru, manager pensiune Somova: „Între 500 și 900 de lei casa de 2, 4 sau 6 persoane."

În aceste zile, potrivit Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, gradul de ocupare este de 80%.

Alex Filip, președinte Organizația de Management al Destinației Tulcea: „Se simte o creștere considerabilă pe segmentul turiștilor străini."

În bucătării este deja mult de lucru. Pentru că în Deltă, masa nu este doar hrană, ci ritual.

Doina Luca, manager restaurant: „Scrumbie cu salată dobrogeană, icrele de știucă, mai avem o saramură de somn."

Delta Dunării a fost desemnată destinația turistică a anului 2025. Cei care vin aici trebuie să achite o taxă de acces în rezervație de 5 lei pe zi sau de 15 lei pe săptămână, de persoană, care se poate plăti online sau prin SMS.