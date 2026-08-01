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Diferența dintre All Inclusive și Ultra All Inclusive. Ce primești de fapt și ce servicii se plătesc totuși separat

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
all inclusive hotel resort
Shutterstock

Atunci când îți planifici următoarea vacanță, este foarte probabil să întâlnești oferte de tip „All Inclusive” și „Ultra All Inclusive”.

autor
Anca Lupescu

Deși ambele promit un sejur fără griji, între cele două există diferențe importante care pot influența alegerea pachetului potrivit. Iată care este diferența dintre All Inclusive și Ultra All Inclusive.

Ce înseamnă cu adevărat All Inclusive și Ultra All Inclusive

Un pachet All Inclusive include cazarea, mesele, băuturile și anumite activități, toate achitate printr-un singur tarif. Astfel, te poți bucura de vacanță fără să îți faci griji pentru cheltuielile de zi cu zi.

În general, un pachet All Inclusive include:

•  cazare la hotel, resort sau vilă, cu acces la facilități precum piscine, spa sau sală de fitness;

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•  mic dejun, prânz și cină, servite de obicei în regim bufet sau în restaurantele hotelului;

•  băuturi răcoritoare și, în multe cazuri, băuturi alcoolice, în funcție de politica fiecărui hotel;

•  acces la facilități și activități din incintă, cum ar fi piscinele, programele de divertisment, sala de fitness și, uneori, sporturi nautice sau excursii.

Acest tip de pachet este apreciat în special de familii și grupuri, deoarece oferă un cost predictibil pentru vacanță. Totuși, trebuie avut în vedere că serviciile diferă de la un hotel la altul. De exemplu, tratamentele spa, băuturile premium sau unele activități speciale pot fi taxate separat.

Pe de altă parte, Ultra All Inclusive este o variantă mai complexă a pachetului All Inclusive și oferă servicii suplimentare, orientate către turiștii care își doresc mai mult confort și facilități premium.

Pe lângă toate serviciile incluse într-un pachet All Inclusive, Ultra All Inclusive poate oferi:

•  băuturi alcoolice premium și mărci internaționale;

•  acces la servicii exclusiviste, precum tratamente spa, tururi private sau servicii de concierge;

•  opțiuni de luat masa mai variate, inclusiv restaurante à la carte și, în multe cazuri, room service;

•  activități suplimentare, precum sporturi nautice, golf sau alte experiențe premium, în funcție de hotel.

Principalul avantaj al unui pachet Ultra All Inclusive este că oferă mai multe servicii incluse în preț și un nivel mai ridicat de confort. În schimb, costul acestui tip de vacanță este, de regulă, mai mare decât al unui pachet All Inclusive standard. Totodată, facilitățile incluse diferă de la un hotel la altul, așa că este recomandat să verifici exact ce oferă fiecare unitate de cazare înainte de rezervare, conform valueddedtravel.

Principala diferență dintre pachetele All Inclusive și Ultra All Inclusive este nivelul serviciilor și al facilităților incluse. Ambele oferă cazare, mese, băuturi și diverse activități, însă pachetul Ultra All Inclusive include, de regulă, servicii mai numeroase și opțiuni premium, oferind o experiență de vacanță mai confortabilă și mai exclusivistă.

Ce servicii include un pachet All Inclusive clasic

O vacanță All Inclusive este un tip de sejur în care toate serviciile de bază sunt incluse în prețul rezervării. Pe lângă cazare, turiștii beneficiază de mese, băuturi, activități și programe de divertisment, fără costuri suplimentare. În mod ideal, un pachet All Inclusive nu ar trebui să presupună cheltuieli neprevăzute și permite o vacanță fără grija plăților suplimentare.

Resorturile All Inclusive duc acest concept mai departe. După ce ai rezervat vacanța, nu mai este nevoie să plătești separat pentru majoritatea serviciilor incluse. Poți comanda mâncare și băuturi pe parcursul zilei fără să achiți fiecare consum în parte, deoarece acestea sunt deja incluse în prețul sejurului.

Pachetele All Inclusive diferă de la un resort la altul. De aceea, este recomandat să verifici întotdeauna ce servicii sunt incluse înainte de a face rezervarea.

Ce este inclus, de regulă, într-un resort All Inclusive

Transfer de la și către aeroport

Unele resorturi includ transferul dus-întors între aeroport și hotel, ceea ce elimină costurile suplimentare pentru transport. Totuși, acest serviciu nu este disponibil la toate unitățile de cazare.

Mese și băuturi nelimitate

În cele mai multe cazuri, pachetul include:

•  mic dejun, prânz și cină;

•  gustări servite între mese;

•  băuturi răcoritoare;

•  băuturi alcoolice, în funcție de politica hotelului.

Unele resorturi oferă acces la mai multe restaurante cu specific internațional, unde turiștii pot lua masa fără costuri suplimentare. De asemenea, în anumite locații sunt incluse și vinurile servite în restaurante, cafeaua sau minibarul din cameră.

Diferențele apar în ceea ce privește băuturile premium. În timp ce unele hoteluri le includ în pachet, altele percep taxe suplimentare pentru acestea.

Activități și sporturi

Multe resorturi All Inclusive oferă acces gratuit la diverse activități recreative și sportive. Printre cele mai întâlnite se numără:

•  piscine;

•  programe de divertisment;

•  sală de fitness;

•  caiac;

•  paddleboarding;

•  snorkeling;

•  windsurfing;

•  schi nautic;

•  plimbări cu barca cu fund de sticlă;

•  alte sporturi nautice, în funcție de destinație și de facilitățile resortului.

Serviciile incluse diferă însă de la un hotel la altul, motiv pentru care este recomandat să consulți lista completă a facilităților înainte de rezervare.

Ce aduce în plus Ultra All Inclusive (UAI)

Hotelurile Ultra All Inclusive oferă, prin definiție, toate serviciile incluse într-un pachet All Inclusive: toate mesele (mic dejun, prânz și cină), băuturi alcoolice și non-alcoolice nelimitate, precum și gustări disponibile pe parcursul zilei. Diferența este că aceste servicii sunt oferite în mai multe restaurante și baruri din cadrul resortului.

În general, un resort Ultra All Inclusive pune la dispoziția turiștilor cel puțin trei opțiuni de servire a mesei, aflate în incinta hotelului sau, în unele cazuri, în afara acestuia. De regulă, există un restaurant tip bufet și mai multe restaurante à la carte.

De asemenea, resorturile Ultra All Inclusive au, în mod obișnuit, cel puțin trei baruri, unde sunt disponibile atât băuturi locale, cât și băuturi premium sau de brand, incluse în prețul sejurului.

Nivelul serviciilor diferă însă de la un hotel la altul. Unele resorturi oferă doar facilitățile de bază specifice conceptului Ultra All Inclusive, în timp ce altele includ un număr mai mare de restaurante, baruri și servicii suplimentare.

În plus, un pachet Ultra All Inclusive ar trebui să includă o gamă variată de activități și programe de divertisment în incinta resortului, astfel încât turiștii să aibă la dispoziție tot ce au nevoie fără să fie nevoiți să părăsească complexul pe durata vacanței.

Când merită să alegi Ultra All Inclusive și când este de ajuns All Inclusive

Atunci când alegi între un pachet All Inclusive și unul Ultra All Inclusive, este important să ții cont de stilul tău de vacanță. Dacă îți dorești un sejur relaxant, cu toate serviciile esențiale incluse și la un preț mai accesibil, un pachet All Inclusive poate fi suficient. În schimb, dacă vrei mai mult confort, restaurante à la carte, băuturi premium și servicii suplimentare, Ultra All Inclusive poate fi alegerea potrivită.

Un alt aspect important este bugetul. În general, pachetele Ultra All Inclusive sunt mai scumpe decât cele All Inclusive, deoarece includ mai multe facilități și servicii.

De asemenea, este bine să verifici cu atenție ce este inclus în fiecare pachet înainte de rezervare. Serviciile pot varia de la un hotel la altul, chiar dacă folosesc aceeași denumire, așa că este recomandat să citești oferta pentru a te asigura că răspunde așteptărilor tale.

Cârnați prăjiți pe balcon, mâncare sustrasă prin metode ingenioase - aventuri în hotelurile all inclusive de pe litoral

Sursa: ProTV

Etichete: hotel, cazare, all inclusive, vacanta,

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