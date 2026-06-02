Delphi, centrul lumii antice și unul dintre cele mai mistice locuri din Grecia. Care este legenda oracolului

Situat pe versanții muntelui Parnas, în centrul Greciei, Delphi era considerat de grecii antici centrul lumii, simbolizat de piatra sacră numită Omphalos. În Antichitate, Delphi era renumit pentru Oracolul din Delphi, unde pelerini din întreaga Mediterană veneau să consulte preoteasa Pythia pentru a primi îndrumare din partea zeului Apollo. Astăzi, Delphi este un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și una dintre cele mai populare destinații culturale din Grecia, atrăgând vizitatori care vor să descopere ruinele sale impresionante, peisajele montane spectaculoase și mitologia bogată.

Despre Delphi

Istoria Delphi se întinde pe mii de ani. Dovezile arheologice sugerează că zona era deja locuită în perioada miceniană (aproximativ 1600–1100 î.Hr.).

Până în secolul al VIII-lea î.Hr., Delphi devenise un important sanctuar religios dedicat zeului Apollo. Locul a devenit celebru în întreaga lume antică datorită Oracolului din Delphi, unde preoteasa Pythia rostea profeții considerate inspirate de zei.

Orașe-stat, conducători și oameni obișnuiți călătoreau la Delphi pentru a cere sfaturi legate de decizii politice, războaie și colonizări. Sanctuarul găzduia și Jocurile Pitice, unul dintre cele mai importante evenimente sportive și culturale din Grecia Antică.

Deși Delphi a intrat în declin în perioadele romană și creștină timpurie, vestigiile sale arheologice rămân printre cele mai impresionante situri antice din Grecia.

Oracolul din Delphi și legenda sa

Oracolul din Delphi rămâne unul dintre cele mai fascinante mistere ale lumii antice. Situat pe versanții muntelui Parnas din Grecia, sanctuarul lui Apollo din Delphi era considerat centrul universului, omphalosul sau „buricul” lumii.

Pelerini, regi și generali din întreaga Mediterană veneau aici pentru a cere îndrumare de la vocea enigmatică a zeilor: Pythia, marea preoteasă a lui Apollo.

Oracolul nu era o singură persoană, ci un titlu purtat succesiv de femei cunoscute sub numele de Pythia. Alese pentru puritatea și devoțiunea lor, aceste femei serveau drept purtătoare de cuvânt ale lui Apollo, oferind profeții criptice considerate inspirații divine.

Pythia intra într-o stare asemănătoare transei, adesea într-o încăpere aflată deasupra unei crăpături din pământ, din care se ridicau vapori (posibil gaz etilenic). În această stare alterată, ea rostea fraze fragmentate pe care preoții le interpretau în profeții poetice și adesea ambigue, conform athenstaxitour.

Multe oracole erau intenționat vagi, permițând interpretări multiple. Acest lucru reflecta credința că viitorul nu este fix, ci influențat de alegerile oamenilor. Un exemplu celebru este profeția oferită regelui Cresus al Lidiei: „Dacă vei traversa râul, un mare imperiu va cădea.” Cresus a crezut că este vorba despre imperiul inamic, însă propriul său imperiu a fost cel care s-a prăbușit.

