Delphi, centrul lumii antice și unul dintre cele mai mistice locuri din Grecia. Care este legenda oracolului

Delphi este una dintre cele mai fascinante destinații istorice din Grecia și unul dintre cele mai importante situri arheologice ale țării.
Situat pe versanții muntelui Parnas, în centrul Greciei, Delphi era considerat de grecii antici centrul lumii, simbolizat de piatra sacră numită Omphalos. În Antichitate, Delphi era renumit pentru Oracolul din Delphi, unde pelerini din întreaga Mediterană veneau să consulte preoteasa Pythia pentru a primi îndrumare din partea zeului Apollo. Astăzi, Delphi este un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și una dintre cele mai populare destinații culturale din Grecia, atrăgând vizitatori care vor să descopere ruinele sale impresionante, peisajele montane spectaculoase și mitologia bogată.
Despre Delphi
Istoria Delphi se întinde pe mii de ani. Dovezile arheologice sugerează că zona era deja locuită în perioada miceniană (aproximativ 1600–1100 î.Hr.).
Până în secolul al VIII-lea î.Hr., Delphi devenise un important sanctuar religios dedicat zeului Apollo. Locul a devenit celebru în întreaga lume antică datorită Oracolului din Delphi, unde preoteasa Pythia rostea profeții considerate inspirate de zei.
Orașe-stat, conducători și oameni obișnuiți călătoreau la Delphi pentru a cere sfaturi legate de decizii politice, războaie și colonizări. Sanctuarul găzduia și Jocurile Pitice, unul dintre cele mai importante evenimente sportive și culturale din Grecia Antică.
Deși Delphi a intrat în declin în perioadele romană și creștină timpurie, vestigiile sale arheologice rămân printre cele mai impresionante situri antice din Grecia.
Oracolul din Delphi și legenda sa
Oracolul din Delphi rămâne unul dintre cele mai fascinante mistere ale lumii antice. Situat pe versanții muntelui Parnas din Grecia, sanctuarul lui Apollo din Delphi era considerat centrul universului, omphalosul sau „buricul” lumii.
Pelerini, regi și generali din întreaga Mediterană veneau aici pentru a cere îndrumare de la vocea enigmatică a zeilor: Pythia, marea preoteasă a lui Apollo.
Oracolul nu era o singură persoană, ci un titlu purtat succesiv de femei cunoscute sub numele de Pythia. Alese pentru puritatea și devoțiunea lor, aceste femei serveau drept purtătoare de cuvânt ale lui Apollo, oferind profeții criptice considerate inspirații divine.
Pythia intra într-o stare asemănătoare transei, adesea într-o încăpere aflată deasupra unei crăpături din pământ, din care se ridicau vapori (posibil gaz etilenic). În această stare alterată, ea rostea fraze fragmentate pe care preoții le interpretau în profeții poetice și adesea ambigue, conform athenstaxitour.
Multe oracole erau intenționat vagi, permițând interpretări multiple. Acest lucru reflecta credința că viitorul nu este fix, ci influențat de alegerile oamenilor. Un exemplu celebru este profeția oferită regelui Cresus al Lidiei: „Dacă vei traversa râul, un mare imperiu va cădea.” Cresus a crezut că este vorba despre imperiul inamic, însă propriul său imperiu a fost cel care s-a prăbușit.
Pythia, o preoteasă aleasă dintre femeile locale din Delphi, era cea care servea drept Oracol. Ea stătea pe un trepied deasupra unei crăpături din templul lui Apollo și inhala vapori considerați a avea proprietăți divine. În această stare de transă, rostea cuvinte — adesea criptice, poetice sau fragmentate — pe care preoții le interpretau și le transmiteau celor care căutau răspunsuri.
Ambiguitatea profețiilor era intenționată. Aceasta permitea mai multe interpretări și contribuia la aura misterioasă a Oracolului. Numeroase decizii, de la întemeierea unor noi orașe până la declanșarea războaielor, au fost influențate de cuvintele sale.
Ce poți vizita în situl arheologic
Principalul obiectiv de vizitat în Delphi este situl arheologic. Dacă alegi să rămâi peste noapte în Delphi, ai avantajul de a ajunge la sit imediat după deschidere. Nu vei fi singurul vizitator, dar va fi mult mai liniștit decât după sosirea excursiilor de o zi din Atena.
Vara (aprilie-octombrie) este recomandat să ajungi la ora 08:00, iar iarna (noiembrie-martie) la 08:30 pentru a evita aglomerația. Poți cumpăra biletul de intrare în avans sau direct la intrarea în sit.
Situl arheologic din Delphi este amplasat pe un deal, așa că trebuie să fii pregătit pentru mers în urcare și pentru puține zone cu umbră. De la poarta principală începe drumul cunoscut sub numele de Calea Sacră. Există numeroase panouri informative care explică importanța pe care Delphi o avea în lumea antică.
Muntele Parnas găzduiește numeroase monumente, temple și tezaure. Unul dintre primele lucruri pe care le vezi la intrarea în sit este Omphalosul din Delphi. Oracolul este o piatră din marmură importantă pentru grecii antici, deoarece mitologia spune că Zeus a plasat-o aici pentru a marca centrul lumii. Piatra pe care o vezi în sit este o copie, originalul fiind expus în muzeu.
Mai multe tezaure au fost construite sub Templul lui Apollo, astfel încât vizitatorii să poată vedea ofrandele aduse de diferitele orașe sau grupuri care au donat aceste construcții pe măsură ce urcau pe Calea Sacră.
Templul lui Apollo este unul dintre cele mai impresionante obiective din Delphi. Deși astăzi a rămas doar o umbră a măreției sale de odinioară, ruinele îți permit să îți imaginezi cum arăta templul în trecut. Din această zonă, privind spre versanții muntelui Parnas, înțelegi de ce grecii antici considerau locul sacru. Peisajul natural se îmbină într-un mod armonios cu ruinele istorice.
Muzeul din Delphi și comorile sale
La un secol după inaugurarea muzeului, a fost organizată o nouă expoziție, menită să pună mai bine în valoare unele dintre exponate, precum Vizitiul din Delphi și statuile din aur și fildeș, dar și să alinieze abordarea muzeografică la noile concluzii științifice rezultate din studiul continuu al obiectelor.
Designul arhitectural a fost realizat de A. Tombazis. Așa cum notează Rozina Kolonia, fost Ephor al Antichităților din Delphi, în ghidul muzeului, exponatele sunt prezentate astfel încât „compun un roman istoric, ale cărui pagini se desfășoară de-a lungul a douăsprezece secole de istorie și arheologie: ele relatează prin muzeografie activitatea politică, religioasă și artistică a celui mai renumit sanctuar al păgânismului și al oracolului său.”
Magnificul muzeu modern din Delphi, aflat la 500 m est de oraș, completează perfect situl antic din apropiere. Nu contează ce vizitezi mai întâi, însă comorile expuse aici îți vor aduce la viață imaginea Delphilor antici.
Din secolul al VIII-lea î.Hr., oameni bogați și puternici veneau la Delphi pentru a cere sfaturi oracolului, aducând daruri impresionante și ridicând monumente opulente. Descoperite de arheologi, acestea umplu astăzi o succesiune de galerii spectaculoase.
Verifică programul muzeului înainte de vizită, deoarece orele de funcționare pot varia.
Printre cele mai importante exponate se numără perechea de kouroi (statui de tineri în mărime mai mare decât cea naturală) din sala 3, cunoscuți drept Gemenii din Argos, și Sfinxul Naxienilor, care domină sala 5. Având chip de femeie, corp de leu și aripi de pasăre, sfinxul a fost oferit de insula Naxos și era amplasat inițial pe o coloană impunătoare lângă Tezaurul Atenienilor. În apropiere, friza de marmură foarte bine conservată a Tezaurului Sifnienilor ilustrează lupta dintre zei și giganți într-un detaliu tridimensional remarcabil.
În sala 11 vei observa și înalta Coloană a Dansatoarelor, decorată în partea superioară cu trei femei dansând. Omphalosul aflat lângă aceasta, un con sculptat ca și cum ar fi înfășurat într-o plasă de lână, ar fi putut fi amplasat în vârful coloanei și reproduce forma omphalosului din Delphi, simbolul centrului lumii.
Cum ajungi la Delphi din Atena
Nu există rută de tren între Atena și Delphi, însă transportul cu autobuzul este frecvent și convenabil. Autobuzele KTEL din Atena către Delphi circulă de 5–6 ori pe zi și sunt, în general, fiabile.
Autobuzele către Delphi pleacă din Autogara KTEL B, Liosion, aflată la aproximativ 10–15 minute cu taxiul de Piața Monastiraki sau la circa 10 minute de mers pe jos de stația de metrou Agios Nikolaos (linia verde M1).
Călătoria durează aproximativ 3 ore și include o oprire scurtă de circa 10 minute pentru gustări, folosirea toaletei sau întinderea picioarelor.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Articol recomandat de sport.ro