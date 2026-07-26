Într-un interviu pentru stirileprotv.ro, consultantul în turism Raluca Hatmanu a oferit o serie de recomandări pentru cei care vor să cheltuiască mai puțin și să evite costurile ascunse.

„Cea mai frecventă greșeală este amânarea rezervării în speranța că prețurile vor scădea. În realitate, pentru majoritatea destinațiilor populare, tarifele cresc pe măsură ce se apropie data plecării. O altă greșeală este compararea doar a prețului afișat, fără a lua în calcul alte costuri: bagaje, transferuri, taxe locale, mesele sau asigurările. De asemenea, mulți aleg hoteluri exclusiv după fotografii, fără să verifice recenziile sau poziționarea, iar ulterior ajung să cheltuiască mai mult pe transport sau pe mesele în oraș”, a precizat specialistul.

Cum reduci cheltuielile cu mâncarea și transportul

Raluca Hatmanu a arătat ce soluții îi ajută pe turiști să țină sub control costurile cu mesele și deplasările în vacanță.

„Pentru destinațiile de litoral, pachetele all inclusive rămân una dintre cele mai eficiente metode de control al bugetului, mai ales pentru familii. În ceea ce privește transportul, este bine să alegi din start pachete care includ transferurile aeroport-hotel. Pare un detaliu minor, dar aceste costuri pot deveni semnificative dacă sunt achitate separat. Pentru city-break-uri, merită luate în calcul abonamentele pentru transportul public sau cardurile turistice care includ atât transport, cât și acces la principalele atracții”, a adăugat consultantul în turism.

Vacanță pe cont propriu sau prin agenție?

Specialistul a explicat în ce situații organizarea individuală este avantajoasă și când pachetele turistice oferă beneficii mai mari.

„Nu există un răspuns universal. Dacă vorbim despre un city-break simplu, organizarea individuală poate fi o opțiune. În schimb, pentru vacanțele charter, sejururile la mare, circuitele sau destinațiile exotice, pachetele turistice sunt, de foarte multe ori, mai avantajoase. Agențiile beneficiază de tarife negociate pentru zboruri și hoteluri, iar diferența de preț poate fi semnificativă. În plus, turiștii câștigă și prin siguranță: au asistență înainte și în timpul vacanței, iar dacă apar modificări de program sau situații neprevăzute, există o echipă care gestionează aceste aspecte”, a afirmat Raluca Hatmanu.

Cum găsești oferte last-minute reale

Consultantul în turism a precizat ce trebuie să urmărească turiștii care vor să profite de ofertele last-minute și de ce rezervările Early Booking rămân cea mai bună alegere pentru destinațiile populare.

„În primul rând, este important să urmărești canalele oficiale ale agențiilor și să fii flexibil în privința perioadei și a destinației. Trebuie însă spus că pentru destinațiile foarte solicitate precum Grecia, Turcia sau Spania, cele mai bune prețuri se obțin, în continuare, prin rezervările Early Booking, nu așteptând ultimele zile înainte de plecare”, a conchis Raluca Hatmanu.