Potrivit unui clasament realizat de compania Saga, insula Tenerife, din Insulele Canare, este cea mai bună alegere pentru turiști, datorită climei excelente, peisajelor spectaculoase și numărului impresionant de ore de soare, relatează Express.

Clasamentul care schimbă preferințele turiștilor

Vacanțele pe insule rămân printre cele mai căutate în sezonul estival, însă noul clasament realizat de Saga vine cu o surpriză.

Specialiștii au analizat cele mai populare insule din arhipelagurile Europei, luând în calcul criterii precum vremea, gastronomia, spațiile verzi și atractivitatea generală pentru turiști.

Rezultatul a fost neașteptat: prima poziție nu a fost ocupată de una dintre celebrele insule grecești, ci de Tenerife, cea mai mare insulă din arhipelagul Canarelor, situată în largul coastei Africii de Vest.

Destinația a obținut un scor impresionant, de 95 din 100 de puncte, datorită combinației dintre natură, climă și oferta turistică.

3.000 de ore de soare pe an, unul dintre marile avantaje

Unul dintre criteriile care au propulsat Tenerife în fruntea clasamentului este clima.

Insula beneficiază de aproximativ 3.000 de ore de soare anual, dar și de cele mai multe ore de lumină naturală dintre toate destinațiile analizate. Acest lucru le permite turiștilor să profite de zile lungi pe plajă aproape în orice perioadă a anului.

În plus, litoralul impresionează prin plaje apreciate la nivel internațional, iar Playa del Duque este una dintre cele mai cunoscute și apreciate de vizitatori.

Farmecul insulei nu se rezumă însă la nisip fin și ape limpezi.

Pentru cei care vor să descopere și partea sălbatică a insulei, Pădurea de lauri Anaga oferă unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din Tenerife.

Situată în zona montană, rezervația naturală este traversată de văi adânci, creste abrupte și păduri dese de lauri, care creează un decor desprins din povești.

Satul care păstrează spiritul autentic al insulei

Ascuns printre munți se află Taganana, unul dintre cele mai pitorești sate din Tenerife.

Localitatea și-a păstrat arhitectura tradițională și atmosfera autentică, oferind turiștilor o imagine a vieții de pe insulă, departe de aglomerația stațiunilor.

Tot aici se află și Nuestra Señora de las Nieves, una dintre cele mai vechi biserici din Tenerife și unul dintre cele mai importante obiective istorice ale insulei.

Cu un climat blând aproape tot timpul anului, plaje spectaculoase, trasee montane impresionante și sate încărcate de istorie, Tenerife reunește toate ingredientele unei vacanțe complete.

Scorul de 95 din 100 obținut în clasamentul Saga confirmă că insula din Canare este, în acest moment, cea mai apreciată destinație insulară din Europa pentru sezonul estival și o alternativă tot mai atractivă la vacanțele clasice din Grecia.