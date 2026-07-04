Este vorba despre plaja Pedocin, oflată în orașul Trieste. Singurul loc în care cele două grupuri se pot întâlni este în apă, în apropierea geamandurii, scrie today.it.

Plaja a ajuns recent în centrul atenției după un conflict izbucnit între un cuplu de turiști din Milano și o femeie din Trieste. Aceasta se afla în sectorul rezervat bărbaților împreună cu soțul său pentru a avea grijă de fiul lor cu dizabilități.

După ce localnica le-a atras atenția turiștilor că trebuie să respecte regulile plajei, situația a degenerat. Mai mulți turiști și angajați ai plajei au intervenit pentru a preveni o altercație, iar cuplul a fost escortat la ieșire, după ce și-a primit înapoi taxa de acces, de puțin peste un euro de persoană.

Acuzații de sexism și o dezbatere aprinsă

Incidentul a provocat reacții puternice. Turiștii din Milano au descris existența zidului drept „absurdă” și „rușinoasă”, susținând că separarea femeilor și bărbaților amintește de Evul Mediu și reprezintă o formă de discriminare.

Mulți turiști aleg această plajă tocmai pentru că se simt confortabil să poarte bikini chiar și la 80 de ani, să nu își ascundă kilogramele în plus sau să se relaxeze fără presiunea privirilor celorlalți. Același lucru este valabil și pentru bărbați, într-o perioadă în care preocuparea pentru aspectul fizic îi afectează tot mai mult.

Ridicat la începutul anilor 1900, zidul plajei din Trieste avea inițial rolul de a garanta moralitatea și decența.

„El Pedocin” nu impresionează prin lux. Nu are nisip fin, ci pietriș și platforme de beton, cabine de schimb modeste și dușuri cu apă rece. Tocmai această simplitate îi atrage însă pe locuitorii orașului.

Intrarea costă aproximativ un euro, fiind puternic subvenționată de municipalitate, iar multe familii închiriază cabine pentru întregul sezon estival.

În timpul verii, plaja se umple încă de la primele ore ale dimineții. Cei mai matinali sunt pensionarii, care își ocupă locurile preferate, iar la prânz apar adolescenții și studenții, când plaja devine mult mai aglomerată.