Crăciunul la New York: între tradiție, aglomerație și peisaje urbane spectaculoase. Locurile care atrag cei mai mulți turiști

De la agitația plină de viață din Bryant Park Winter Village, până la eleganța legendară a patinoarului din Central Park, iarna transformă Manhattanul într-un decor de film.

Corespondent ȘtirileProTV: „Crăciunul din New York nu înseamnă doar lumini și brazi, ci și patinoare devenite simboluri ale iernii urbane. În spatele meu se află unul dintre cele mai populare locuri din acest sezon: Wollman Rink din Central Park, cadru perfect pentru Instagram, dar în realitate foarte aglomerat. Spații extrem de aglomerate în realitate. Wollman Rink este unul dintre cele mai vechi patinoare din oraș, deschis în 1949, și apare în zeci de filme celebre. În fiecare iarnă, aici vin sute de mii de vizitatori, atrași de imaginea spectaculoasă: gheață, zgârie-norii de la marginea Central Park-ului. Este unul dintre cele mai fotografiate locuri de iarnă din lume. La câteva străzi distanță, Bryant Park Winter Village oferă o experiență diferită: un patinoar cu acces gratuit, într-o atmosferă de târg european, chiar în spatele Bibliotecii Publice din New York. Doar acest parc atrage anual peste 2 milioane de oameni în sezonul de iarnă”.

La Bryant Park, ziua aduce un zumzet continuu: pași grăbiți, râsete, clinchet de patine și miros de scorțișoară.

Corespondent ȘtirileProTV: „Suntem în inima Manhattanului, în Bryant Park transformat în târg de Crăciun. Aici găsim peste 170 de căsuțe cu produse artizanale și delicii de sezon, dar și un patinoar. Milioane de oameni trec pe aici în fiecare sezon pentru că este locul perfect pentru a simți magia sărbătorilor în stil newyorkez.”

Între zgârie-nori și fațade istorice, Winter Village este un orășel de iarnă ce te cucerește imediat.

Femei: „Este minunat, magic! Vrem să locuim aici acum.”

Pe măsură ce soarele coboară printre clădiri, Bryant Park se schimbă. Lumini calde se aprind în fiecare căsuță, gheața capătă reflexii aurii, iar orașul pare să încetinească pentru câteva momente.

Femeie: „Este frumos, întotdeauna e frumos, întotdeauna este cel mai bun loc de vizitat din New York în timpul Crăciunului.”

Căsuțele din lemn, inspirate din târgurile europene, transformă parcul într-o piață de sărbătoare. Se vând decorațiuni lucrate manual, statuete, globuri, lumânări, dar și mâncare din toate colțurile lumii. La prețuri pe măsură. 50 de dolari pentru un glob pictat, de pildă. Este un loc în care New York-ul cosmopolit își adună toate accentele într-o singură poveste de iarnă.

Deschis în fiecare iarnă din 2002 încoace, târgul nu este doar o atracție comercială: este o tradiție care generează zeci de milioane de dolari în venituri sezoniere, susținând mici afaceri locale și comunitatea din jurul parcului.

Ne mutăm într-un alt parc și dăm peste o altă tradiție: patinoarul din Central Park, devenit unul dintre cele mai fotografiate obiective turistice din lume. I-a cucerit și pe turiștii români.

Femeie: „Este frumos, multă lume, veselie, bucurie, ciocolată caldă.”

Bărbat: „Am fost în Central Park, am vizitat Rockefeller Center, Empire State Building, câteva clădiri emblematice și e ceva superb.”

Femeie: „Mie cel mai mult mi-a plăcut în Central Park, acolo a fost unicat pentru noi și la fetiță i-a plăcut cel mai mult pe skating. Merită. Să stăm în aglomerație și frig, că este foarte frig, merită totul.”

La Wollman Rink, Crăciunul începe ziua ca o plimbare prin parc și se termină noaptea ca o scenă de film. Aici, New York-ul nu mai e grăbit, e romantic.

Corespondent ȘtirileProTV: „Dincolo de muzică și lumini, Wollman Rink este un loc al întâlnirilor. Familii, cupluri, newyorkezi sau turiști, experimentați sau începători ca mine, toți pe aceeași gheață. Un loc mic, într-un oraș uriaș, unde Crăciunul se simte mai aproape în aceste zile.”

Două locuri diferite, aceeași poveste. Bryant Park și Wollman Rink nu sunt doar atracții turistice. Sunt dovezi că, măcar în decembrie, New York-ul își permite să fie primitor, cald și magic.

