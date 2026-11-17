Tudor Dăescu, organizator: „Bucharest Gaming Week a început de sâmbătă, online. Au fost până acum vreo 40 de streamuri, peste 500.000 de oameni care au urmărit live primele activări din Bucharest Gaming Week. Jaxi care a transmis live de la Hong Kong Blast și care numai el a reușit 100.000 de unici pe stream. Până la Bucharest Gamming Week mai avem în tot Bucureștiul tot felul de evenimente, de la liceeni duși în studiouri de gaming, la filme care rulează în cinematografe, inspirate din jocuri video și care au avut succes de-a lungul timpului și la tot felul de evenimente în cluburi de gamming în București”.

Mai multe detalii, clipul video de mai sus.