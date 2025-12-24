Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. Obiceiuri și tradiții din diferite colțuri ale lumii. GALERIE FOTO

24-12-2025 | 19:51
Crăciunul este o sărbătoare universală care aduce oamenii împreună pentru a celebra binecuvântările întregului an, punând preț pe familie și pe momentele petrecute alături de cei dragi, dar și pe răsfățul culinar.

Ioana Andreescu

În așteptarea acestui moment special, tradiții diverse prind viață în întreaga lume, reflectând spiritul de unitate, recunoștință și bucurie care definesc sezonul Crăciunului. Pe măsură ce se apropie 25 decembrie, fiecare colț al lumii se pregătește de sărbătoare, adăugându-și propria notă distinctă festivităților.

Tradițiile de Crăciun din întreaga lume sunt diverse și pline de semnificație. Unele sunt vechi de secole, altele sunt rezultatul întâlnirii dintre culturi diferite. Iată cum se sărbătorește Crăciunul în câteva colțuri ale lumii:

Mexic

Comunitățile creștine latino din Mexic și din alte țări din America Latină celebrează Noche Buena, în Ajunul Crăciunului, marcând noaptea dinaintea nașterii lui Hristos. Sărbătoarea include, de obicei, o masă festivă la miezul nopții, cântece, dansuri, spargerea piñatelor și mâncăruri tradiționale.

Cu ce putem să „îmblânzim" preparatele bogate în grăsimi și zahăr, de Crăciun. Truc pentru evitarea exceselor

Japonia

În Japonia, Crăciunul nu este o sărbătoare religioasă, însă a devenit popular în ultimele decenii. Mulți japonezi asociază Crăciunul cu romantismul și ies la cine în doi, în restaurante primitoare. În loc să gătească acasă, unii aleg să comande pui prăjit, o tradiție apărută în anii ’70, în urma unei campanii de succes a unui lanț de fast-food.

Franța

În Franța, sărbătorile de Crăciun încep încă de la începutul lunii decembrie, însă Ajunul este momentul cel mai important. Familiile se reunesc pentru Le Réveillon de Noël, o masă bogată, servită de obicei după slujba de la miezul nopții. Meniul include fructe de mare, curcan, gâscă, homar, iar desertul tradițional este Bûche de Noël, prăjitura în formă de butuc.

China

În China există o mică comunitate de creștini care sărbătorește Crăciunul. Un obicei popular este oferirea de mere celor dragi, deoarece cuvântul chinezesc pentru măr, „píngguǒ”, seamănă fonetic cu „Ping’an Ye”, adică Ajunul Crăciunului. Familiile împodobesc bradul artificial, cunoscut drept „pomul luminii”, decorat cu felinare și flori din hârtie.

Suedia

În Suedia, Finlanda și Norvegia, festivitățile de Crăciun încep la începutul lunii decembrie, cu Ziua Sfintei Lucia. Această sărbătoare comemorează una dintre primele martire creștine. Procesiunile publice sunt esențiale, iar copiii, îmbrăcați în alb, cântă colinde tradiționale. În multe familii, cea mai mare fiică servește cafea și produse de patiserie, precum pâinea cu șofran și biscuiții cu ghimbir.

India

În India, Crăciunul este sărbătorit printr-o combinație de tradiții locale și influențe occidentale, mai ales în regiuni precum Goa, Kerala, Mumbai sau nord-estul țării. În Goa, oamenii participă la masa tradițională înainte de Missa de Galo (slujba de la miezul nopții), care se prelungește până dimineața.

 

Austria

În Austria, Crăciunul capătă uneori accente înfricoșătoare. Se crede că Sfântul Nicolae îi răsplătește pe copiii cuminți, în timp ce Krampus, o creatură jumătate om, jumătate țap, îi pedepsește pe cei neascultători. În această perioadă au loc parade tradiționale numite Krampuslauf, în care participanții se costumează și defilează pe străzi.

Australia

În Australia, Crăciunul se sărbătorește în plină vară. Grătarele în aer liber, petrecerile în parc sau pe plajă sunt foarte populare, iar vacanța de vară începe pentru mulți. Cei mai religioși participă la slujbele din biserici.

Spania

Deși Moș Crăciun este o figură cunoscută, în Spania se crede că darurile sunt aduse de Cei Trei Magi. Sărbătorile de Crăciun încep pe 24 decembrie și se încheie pe 6 ianuarie. Multe familii recreează scena Nașterii Domnului, o tradiție veche de secole. Deserturile joacă un rol important, iar Ajunul Crăciunului este una dintre puținele seri în care orașele sunt aproape goale, deoarece oamenii aleg să petreacă acest timp exclusiv cu familia.

Crăciunul, indiferent de colțul lumii în care este sărbătorit, rămâne un prilej de apropiere și bucurie, fiecare cultură adăugând propria culoare acestei sărbători speciale.

