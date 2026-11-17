Sorin Grindeanu ar urma să discute în această săptămână cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, iar premierul Luca Niculescu i-ar fi transmis că raportul este aproape gata, mai adaugă sursele politice.

Documentul ar urma să fie prezentat cel mai probabil în această săptămână, în cadrul unei conferințe de presă, fără să fie înaintat Parlamentului. După finalizarea celei de-a doua rectificări bugetare, Guvernul va începe lucrul la proiectul bugetului de stat pentru 2027.

Încă de când aveau loc audierile miniștrilor guvernului Luca Niculescu-PSD, sursele politice au explicat faptul că executivul lua în calcul să facă două rectificări bugetare, asta în condițiile în care termenul-limită din lege pentru modificările la legea bugetului este de 30 noiembrie.

Prima rectificare bugetară a fost adoptată pe 30 octombrie și a adus fonduri suplimentare pentru medicamente și servicii medicale, plata pensiilor, servicii sociale și bugete locale. Investițiile publice au beneficiat de aproximativ 169 de miliarde de lei, peste 8% din PIB.

Principalele alocări din prima rectificare bugetară

• 7,12 miliarde de lei pentru sănătate, astfel: 3,22 miliarde de lei în plus pentru bugetul asigurărilor de sănătate și disponibilizarea separată a aproximativ 3,9 miliarde de lei deja prevăzute în acest buget;

• 3,47 miliarde de lei în plus la transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru plata pensiilor;

• 2,81 miliarde de lei în plus pentru bugetele locale, inclusiv 2 miliarde de lei pentru stingerea plăților restante;

• aproximativ 169 de miliarde de lei pentru investiții, cu circa 4 miliarde de lei peste programul aprobat prin legea bugetului.

Bugetul pe 2027 ar fi trebuit să ajungă deja în Parlament

România nu are încă proiectul bugetului pe 2027, deși 15 noiembrie este termenul din lege pentru transmiterea în Parlament. Ministerul Finanțelor a centralizat propunerile instituțiilor până pe 16 noiembrie.

Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, articolul 35, Guvernul trebuie să înainteze Parlamentului proiectul legii bugetului de stat până la data de 15 noiembrie a fiecărui an. Conform calendarului bugetar, Ministerul Finanțelor trebuie să depună proiectele la Guvern pentru prima lectură până la 30 septembrie, iar până la 1 noiembrie să le definitiveze și să le înainteze Executivului.

Termenul limită până la care ordonatorii de credite trebuie să transmită Ministerului Finanțelor, prin aplicația E-Buget, datele privind estimările de venituri și cheltuieli pentru construcția bugetului de stat pe anul 2027 a fost prelungit până luni, 16 noiembrie, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.