Însă „cultura” este un termen foarte larg, aşa că, în cadrul cercetării, au fost analizate separat diferite aspecte ale ofertei culturale din fiecare oraş, de la muzica live şi muzica clasică până la teatru şi comedie, potrivit Time Out.

Şi, desigur, muzeele şi galeriile de artă. Să vedem, aşadar, care sunt oraşele care excelează la aceste capitole.

În ceea ce priveşte muzeele, campioana generală Londra s-a descurcat foarte bine, ocupând locul al treilea şi obţinând aprecierea a 88% dintre localnicii intervievaţi. Intrarea gratuită la multe dintre muzeele din capitala britanică şi accesibilitatea scenei culturale sunt principalele motive pentru care oraşul s-a clasat atât de bine în topul general.

Totuşi, cine a depăşit Londra? Cu un procent de apreciere de 90%, capitala Spaniei, Madrid, a ocupat locul al doilea. Pe primul loc s-a situat însă Parisul, un adevărat gigant al muzeelor şi desemnat cel mai bun oraş pentru cultură în 2025.

În schimb, la categoria galeriilor de artă, situaţia se schimbă. Parisul a obţinut un procent de apreciere de 68% din partea localnicilor (la egalitate cu New York), în timp ce Londra a trecut pe primul loc cu un impresionant 81%.

Topul primelor cinci oraşe la categoria galerii este completat de Florenţa şi Madrid. La categoria muzee, primele cinci poziţii sunt completate de New York, pe locul al patrulea, şi Chicago, pe locul al cincilea.

Cele mai bune oraşe pentru muzee în 2026

Paris – 97% Madrid – 90% Londra – 88% New York – 85% Chicago – 79% Florenţa – 78% Praga – 77% Budapesta – 76% Viena – 76% Lisabona – 73%

Cele mai bune oraşe pentru galerii de artă în 2026