Aeroportul va fi cordonat de cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume, ”Airport Coordination Limited”, firmă britanică care oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele.

Airport Coordination Limited va furniza servicii complete de coordonare la Aeroportul ”Henri Coandă” Bucureşti, considerat a fi unul dintre aeroporturile cu cea mai rapidă creştere din Europa Centrală şi de Est, în cadrul unui acord multianual care va intra în vigoare pe 25 octombrie 2026, începând cu sezonul de iarnă 2026-2027.

„Modernizarea Aeroportului Henri Coandă intră într-o etapă fundamentală odată cu semnarea acordului de coordonare, ceea ce confirmă angajamentul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti de a adopta cele mai bune practici internaţionale în domeniu. Implementarea coordonării va îmbunătăţi semnificativ modul în care este gestionată capacitatea aeroportuară, prin utilizarea mai eficientă a infrastructurii şi diminuarea traficului la orele de vârf, marcând astfel creşterea nivelului de servicii oferite atât pasagerilor, cât şi companiilor aeriene”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Odată cu introducerea procesului de coordonare la cel mai înalt nivel (”nivel 3”), funcţionarea operaţională a Aeroportului ”Henri Coandă” se va optimiza semnificativ, susţin oficialii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti . Astfel, zborurile vor fi programate prin aprobarea de ”sloturi” (ore fixe de aterizare şi decolare), ceea ce va permite coordonarea capacităţii reale a pistelor şi terminalelor cu numărul programat de zboruri.

De asemenea, va fi îmbunătăţit modul de funcţionare principalului aeroport al României, oferind o serie de beneficii imediate, cum ar fi utilizarea mai eficientă a infrastructurii aeroportuare existente. Astfel, fiecare aterizare şi decolare este aliniată la capacitatea declarată a aeroportului, asigurând utilizarea optimă a pistelor, a locurilor de staţionare a aeronavelor şi a terminalelor şi se reduce aglomeraţia, fiind îmbunătăţită punctualitatea companiilor aeriene.

Aterizările şi decolările se echilibrează pe parcursul zilei, diminuând presiunea din orele de vârf şi contribuind la o desfăşurare constantă a operaţiunilor, ceea ce înseamnă predictibilitate operaţională.

Aeroportul trece la un plan sezonier coordonat, cu o planificare mai eficientă a serviciilor şi resurselor operaţionale (porţi de îmbarcare, locuri de parcare a avioanelor, benzi de bagaje etc), iar capacitatea operaţională a aeroportului va fi gestionată eficient pe măsură ce va creşte numărul de zboruri şi de pasageri.

„Suntem încântaţi să întâmpinăm Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti ca fiind al 80-lea aeroport din reţeaua globală a ACL. Acesta este un parteneriat important, nu doar datorită dimensiunii şi creşterii Bucureştiului, ci şi pentru că reprezintă un pas decisiv către coordonare într-o perioadă caracterizată de o cerere în creştere. Aeroporturile trec rareori direct la o coordonare completă, iar realizarea cu succes a acestui demers necesită experienţă, independenţă şi încredere. Suntem mândri că Bucureştiul a ales ACL pentru a sprijini această tranziţie şi pentru a contribui la punerea bazelor pentru creşterea şi conectivitatea sa continuă”, a declarat Neil Garwood, Chief Executive Officer at Airport Coordination Limited.

În cadrul coordonării de nivel 3, companiile aeriene sunt obligate să obţină un ”slot” aeroportuar, adică o oră fixă de decolare/aterizare, alocările fiind gestionate de un coordonator independent, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 95/93 şi cu standardele IATA.

Toate marile aeroporturi europene beneficiază de coordonare de nivel 3 - Londra, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Berlin Schonefeld, Frankfurt, Stuttgart, Roma, Milano, Barcelona sau Madrid.

Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” din Bucureşti este principala poartă internaţională a României, cu peste 17 milioane de pasageri şi 127.700 de aterizări şi decolări, în 2025.