Unele orașe au un farmec aparte atunci când le descoperi în doi. Străzile par mai frumoase, mesele se prelungesc firesc, iar rătăcirile fără hartă devin parte din poveste, potrivit Express.

Interesul pentru astfel de vacanțe este în plină expansiune: căutările pentru „orașe romantice” au crescut cu peste 180%, mai ales în preajma Zilei Îndrăgostiților. Un nou studiu a stabilit care sunt cele mai romantice orașe din lume, analizând factori precum numărul de activități, hoteluri și restaurante romantice, pe baza datelor TripAdvisor, dar și a căutărilor Google legate de nunți. Cercetarea realizată de experții Mozio arată clar preferințele cuplurilor, iar Italia domină clasamentul, cu trei orașe în top 10.

Veneția, capitala mondială a romantismului

Pe primul loc se află Veneția, desemnată cel mai romantic oraș din lume, cu un scor impresionant de 9,65 din 10. De zeci de ani, orașul canalelor este una dintre destinațiile preferate ale cuplurilor, iar titlul confirmă o reputație bine câștigată. Veneția impresionează nu doar prin arhitectura sa unică, ci și prin cele 150 de restaurante romantice și 107 activități dedicate celor îndrăgostiți. Este, totodată, orașul european cel mai căutat pentru nunți, cu peste 63.000 de căutări anual, de peste două ori media studiului.

Italia își continuă dominația cu Florența, care ocupă locul al doilea, cu un scor de 7,86 din 10. Ajunși rapid din aeroport în centrul orașului, turiștii descoperă un mix seducător de gastronomie și cultură toscană, alături de 67 de hoteluri romantice și 79 de restaurante romantice la 100.000 de locuitori. Un local celebru, Osteria Vecchio Cancello, a fost ales chiar pentru aniversarea unei nunți, un client descriindu-l drept „cu siguranță foarte romantic”.

Podiumul este completat de Marrakesh, care obține un scor de 7,50 din 10 și devansează orașe consacrate precum Roma sau Paris. Orașul marocan propune un romantism diferit, intens și aproape magic, cu peste 120 de activități romantice la 100.000 de locuitori și mai mult de 123 de hoteluri romantice – de patru ori peste media studiului.

Destinații de vis din Europa și Asia

În top 10 se regăsesc și Roma, pe locul 4, al treilea oraș italian din clasament, cu un scor de 6,97, precum și Udaipur, din India, aflat la egalitate. Cunoscut drept „Orașul Lacurilor” sau „Veneția Orientului”, Udaipur cucerește prin lacuri strălucitoare, palate impunătoare și o atmosferă de basm, perfectă pentru plimbări la apus, cine pe acoperișuri și explorarea străduțelor istorice.

Clasamentul include și două orașe britanice: Edinburgh, pe locul 5, cu un scor de 6,25 și 55 de restaurante romantice, și Londra, pe locul 6, cu 4,82 din 10, dar doar 22 de restaurante romantice la 100.000 de locuitori – un motiv în plus pentru a face rezervări din timp.

San Francisco ocupă locul 8, în timp ce Parisul, supranumit „Orașul iubirii”, ajunge abia pe locul 9. Ultimul în top este Viena, capitala Austriei.

Un reprezentant Mozio a explicat că studiul a avut ca scop identificarea orașelor care oferă cele mai bune condiții pentru cupluri: „Ne dorim ca oamenii să petreacă mai puțin timp preocupându-se de logistică și mai mult timp bucurându-se de destinație. Vacanțele romantice sunt printre cele mai importante călătorii din viața unui cuplu, iar aceste orașe sunt cel mai strâns legate de ideea de romantism.”

