”Partidul Naţional Liberal ia act de decizia Preşedintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcţia de prim-ministru. În perioada următoare vom avea discuţii cu premierul desemnat şi vom analiza programul de guvernare, priorităţile asumate şi echipa pe care o va propune”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook, luni seară.

El a adăugat că, după discuţii şi analiza programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură.

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra nominalizare pntru postul de premier anunţată luni de preşedintele Nicuşor Dan. ”Accept această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului”, a declarat Luca Niculescu după nominalizare.

El a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României. ”Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi”, a mai declarat premierul desemnat.