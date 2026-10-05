Grindeanu susține că alegerea șefului statului „continuă să sfideze matematica parlamentară” și anunță că PSD își va stabili poziția în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național.

„După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui”, a transmis Sorin Grindeanu.

O nouă ședință BPN anunțată marți

Liderul PSD a precizat că partidul va analiza propunerea în ședința Biroului Permanent Național programată pentru marți.

Grindeanu spune că România are nevoie urgentă de un Guvern care să schimbe direcția economică, să facă rectificarea bugetară și să pregătească proiectul bugetului pentru 2027.

Pe de altă parte, președintele PSD a afirmat că social-democrații nu vor participa și nu vor acorda „voturi în alb” pentru o nouă construcție politică.

„PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”, a spus Grindeanu.

El i-a cerut premierului desemnat să prezinte public componența pe care ar urma să o aibă Guvernul și principalele măsuri economice pe care le are în vedere, inclusiv pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea țintelor de deficit.

Grindeanu a avertizat că, dacă noul premier desemnat va continua politicile de austeritate promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, PSD ar putea susține varianta alegerilor anticipate.

„Dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate”, a transmis liderul PSD.

„Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”, a încheiat Grindeanu.