Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și unul dintre liderii „puciștilor” din PNL a transmis un mesaj în care cere ca partidul să fie la guvernare. În plus, el îl critică pe președintele formațiunii, Ilie Bolojan, adăugând că el „discută cu PSD ca să strângă voturile pentru guvernul Mureşan”, același pentru care el a fost sancționat.

„Patronatele IMM estimează costul blocajului la aproape 64 de milioane de euro pe zi. Banca Naţională şi-a revizuit în sus prognoza de inflaţie pentru finalul anului, de la 3% la 6,1%, iar noi rămânem, cu o consecvenţă demnă de o cauză mai bună, pe primul loc la inflaţie în Uniunea Europeană. Analiştii internaţionali ne anunţă şi o 'creştere' economică de minus 0,7% în 2026, iar agenţiile de rating ne ţin pe ultima treaptă dinainte de junk, probabil ca să nu ne plictisim. Interimatul nu a creat toate aceste probleme, dar le-a prelungit, le-a adâncit şi le-a scumpit. Nota de plată o achită românii, care au tot strâns cureaua până au ajuns la ultima gaură. Au făcut economii, au amânat cumpărături, planuri şi investiţii. O achită şi antreprenorii: în primele şase luni, 3.855 de firme au intrat în insolvenţă, cel mai mare număr din ultimii opt ani”, a transmis Hubert Thuma, miercuri, printr-o postare pe Facebook.

Potrivit preşedintelui CJ Ilfov, cele mai lovite sunt firmele mici şi mijlocii, cele care ţin economia în picioare.

„Nu le mai putem cere să plătească şi preţul unei încăpăţânări politice. În iunie, Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte al PNL, ar fi fost un premier foarte bun, dar, la decizia conducerii, parlamentarii PNL au preferat să nu voteze un premier liberal. Aşa s-a pierdut ocazia de a încheia interimatul încă din vară. Iar câţiva dintre noi am fost sancţionaţi, culmea, tocmai pentru că am încercat să instalăm acel guvern. Astăzi, domnul Bolojan discută cu PSD ca să strângă voturile pentru guvernul Mureşan. Sunt exact discuţiile pentru care noi am fost sancţionaţi, doar că între timp au devenit, se pare, o dovadă de responsabilitate. Nu voi cere sancţiuni, nu e stilul meu. Mă bucur doar că discuţiile au loc, chiar dacă cu patru luni întârziere”, a afirmat Hubert Thuma.

El a adăugat că Guvernul trebuie votat, fără alte amânări şi fără să fie repetată greşeala din iunie. „Un partid cu peste 1.000 de primari nu poate sta pe margine când se decide pentru România. Locul PNL este la guvernare, nu în tribună”, a adăugat preşedintele CJ Ilfov.