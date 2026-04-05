Rareș Năstase: „Astăzi, de la ora 18:00 vă aștept cu anchetă foarte, foarte serioasă și complexă. Vorbim despre domeniul balastierelor, un segment al economiei extrem de important pentru noi, pentru zona construcțiilor. Dar este un domeniu cu un haos total de mediu, cu multe furturi, cu reguli neaplicate. Este unul dintre acele domenii din România unde legea degeaba există, dacă nu, nu este aplicată”.

Roxana Hulpe: „E o țară care se sapă singură”.

Rareș Năstase: „Da, așa se numește ancheta noastră și veți vedea foarte multe în care, cum spuneam, plecând de la neaplicarea legii, se întâmplă foarte multe abuzuri. În mod normal, veți vedea situațiile în care se poate face o exploatare de agregate în România, care sunt regulile și de fapt, ce se încalcă și cum se încalcă și la un moment dat te întrebi nu cine se face vinovat de săpături, ci cine permite săpăturile. Cred că aici avem o o mare problemă și eu am mai făcut de-a lungul timpului anchetă despre domeniul balastierelor. De data aceasta m-am a plecat foarte atent asupra implicărilor și politice și asupra și a relațiilor dintre cei cu balastiere și cei din sistem, pentru că veți vedea în reportaj, nu puțin sunt din cei de la Apele Române, de la Garda de Mediu, de la APM-uri, agențiile pentru protecția mediului, adică instituțiile care cumva gestionează tot acest domeniu, care au legături cu balastirele, chiar au firme prin interpuși”.

