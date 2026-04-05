Până acum, au dat amenzi de peste un milion de euro, celor prinși cu marfă stricată sau ținută în condiții improprii.

Corespondent PRO TV: „7,7 milioane de lei mai exact, este valoarea totală a amenzilor aplicate până acum, la nivel naţional, spun asta pentru că inspectorii anunţă că vor desfăşura în continuare controale până cel puţin 11 aprilie, inclusiv.

Inspectorii de la protecţia consumatorului au prezentat şi câteva fotografii cu cele mai grave situaţii pe care le-au descoperit la unii comercianţi.

Au fost ridicate mărfuri în valoare de 160.000 de lei a fost retrasă de la vânzare. 18 operatori economici au primit pe lângă amenzi şi interdicţia de a-şi desfăşura activitatea până când nu îşi remediază deficientele cum ar fi lucrul în Spații neautorizate, murdare în care se găteau produse din carne de pasăre în care în care au găsit pene. Uleiul folosit la gătit era învechit. În plus unele produse alimentare erau ţinute în căldura sau produse care erau ambalate nepotrivit.

Pe de altă parte inspectorii sanitar veterinari au confiscat şi ei peste 2 tone de carne, lactate, pește şi legume care reprezentau un risc la adresa sănătăţii clienţilor. Sfatul acestora e să verificaţi cu atenţie produsele pe care le cumpăraţi, dar mai ales condiţiile în care sunt ţinute. Dacă observă nereguli sunt încurajaţi să sune la linia verde 021.9551”.