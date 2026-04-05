Jenny Keepe se afla la un grătar cu familia în iunie 2020 când mama ei a observat că ochiul drept ieșea puțin în evidență. Femeia de 34 de ani a spus că nu observase nicio schimbare până în acel moment, deoarece purta gene lungi false de ani de zile, care îi ascundeau partea superioară a ochilor.

O săptămână mai târziu, Jenny a mers la un control de rutină oftalmologic, iar opticienii au observat o zonă suspectă în spatele ochiului drept și au trimis-o urgent la spital. Un RMN a arătat că ea avea o tumoare benignă la creier, cunoscută sub numele de meningiom, ceea ce a dus la două operații care au îndepărtat 50% din infecție.

Abia după intervențiile chirurgicale, Jenny a aflat despre posibila legătură dintre meningiom și utilizarea pe termen lung a injecțiilor contraceptive cu medroxiprogesteron – un tip de anticoncepțional pe care Jenny îl folosise timp de 10 ani. Potrivit NHS, administrarea injecțiilor contraceptive cu medroxiprogesteron pentru trei ani sau mai mult poate crește riscul de meningiom, dar acesta este rar și șansele sunt mici.

„Am fost șocată, nu mă așteptam la așa ceva. A fost înfricoșător. Nu aveam alte simptome, nici măcar dureri de cap. Chirurgul a menționat injecția după ambele operații. Până atunci, încă o luam. Mai târziu, chirurgul a spus că există șansa ca tumoarea să fie legată de injecție și mi-a recomandat să încetez imediat. Am făcut asta imediat.”, a spus ea pentru The Mirror.

În octombrie 2024, Pfizer și Agenția de Reglementare pentru Medicamente și Produse de Îngrijire a Sănătății (MHRA) au declarat că există un risc mic crescut de meningiom la doze mari de medroxiprogesteron, în special după utilizarea prelungită. Raportul menționa că meningiomul este rar, iar riscurile absolute sunt foarte mici.

Institutul Național pentru Sănătate și Excelență în Îngrijire (NICE) a menționat meningiomul ca efect secundar al „dozelor mari, în special la utilizarea pe termen lung” și a recomandat oprirea tratamentului dacă este diagnosticat meningiomul. MHRA a precizat că siguranța MPA și a altor forme sintetice de progesteron este monitorizată constant.