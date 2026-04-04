Oferta a apărut și în contextul în care recent rafinăria Petromidia și-a reluat activitatea, la capacitate maximă. Săptămâna viitoare benzinăriile vor tăia prețurile pentru motorina standard, ca urmare a reducerii accizei, decisă de Guvern.

Vineri seară, la o stație de alimentare din Iași s-au format cozi de mașini.

Șofer: „Au reducere, e cel mai ieftin”.

Șofer: „E singura benzinărie în care are prețul afișat de 8,59”.

Oamenii au stat la cozi și în alte zone. În special pentru motorină premium care, în mod neobișnuit, a fost mai ieftină la acest lanț decât cea standard.

Șofer: Este un preț OK, rezonabil.

Reporter: Cu cât ați alimentat ultima dată?

Șofer: Cu 10.28, și acum 9,34.

Șofer: „Prinde bine orișice bănuț, e bun”.

Acest tip de motorină premium se produce în România, la rafinăria Petromidia, redeschisă recent după revizie. Este posibil ca oferta să fi apărut în contextul optimizării stocurilor, dar a fost valabilă pentru scurt timp. La același lanț, prețurile au urcat sâmbătă cu 50 de bani pentru motorina premium. Cu toate acestea, e în continuare cea mai ieftină.

Corespondent PRO TV: „Și alte stații au scumpit din nou carburanții, de la o zi la alta, atât motorina, cât și benzina, cu cel puțin 10-20 de bani pe litru, în contextul în care țițeiul a urcat iar pe piețele internaționale. De marți, însă, prețurile mai scad pentru că acciza va fi redusă. Astfel, motorina standard va fi mai ieftină cu 36 de bani pe litru. Pentru benzină, statul nu a intervenit”.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului: „În acest moment, nu există un plan concret din acest punct de vedere, dar, repet, toate măsurile sunt în evaluare. A fost stabilită o reducere de acciză pentru motorina standard, pentru că, pe de o parte, acolo a fost creșterea cea mai mare de preț, fără îndoială. 75% din consumul de pe piața românească este consum de motorină și trebuie să ne gândim la faptul că motorina este cea care, de fapt, se duce cel mai puternic în inflație”.

Pentru reducerea de acciză la motorină, și pentru agricultori și transportatori, statul va acoperi minusul dintr-o contribuție de solidaritate aplicată pentru profitul excepțional obținut exploatarea țițeiului românesc, dar și din TVA-ul în plus încasat după scumpirea carburanților.