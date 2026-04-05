Cinci state din Uniunea Europeană, mai exact Germania, Italia, Spania, Portugalia și Austria; cer introducerea unei taxe la nivel european pe profiturile excepționale ale companiilor din energie, potrivit unei scrisori trimise Comisiei Europene. Miniștrii de finanțe susțin că o astfel de măsură ar putea finanța ajutoare pentru consumatori și ar contribui la temperarea inflației, fără a pune presiune suplimentară pe bugetele naționale, notează Reuters.

„Cei care profită de consecințele războiului trebuie să contribuie la reducerea poverii asupra cetățenilor”, se arată în documentul transmis Bruxelles-ului, care vorbește și despre nevoia unui semnal de unitate la nivel european.

Inițiativa vine în contextul unei noi crize energetice, după ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran a împins în sus prețurile petrolului și gazelor. Potrivit datelor din piață, gazele europene s-au scumpit cu peste 70% de la finalul lunii februarie, într-o evoluție care amintește de șocul energetic din 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.

De altfel, chiar modelul propus acum are precedent: în 2022, Uniunea Europeană a introdus o taxă temporară pe profiturile excepționale ale companiilor din energie, alături de plafonarea prețului la gaze și măsuri de reducere a consumului.

De această dată, Comisia Europeană confirmă că analizează propunerea și discută cu statele membre posibile măsuri pentru a limita impactul noii crize energetice. Nu există însă, deocamdată, detalii privind nivelul taxei sau companiile vizate.

Industria reacționează deja. Reprezentanții sectorului energetic avertizează că ideea unor profituri „nejustificate” este eronată și susțin că prioritatea ar trebui să rămână menținerea aprovizionării într-un context tot mai dificil.

România taxeză deja profiturile excepționale

În România, o astfel de taxă este deja în vigoare. Guvernul a introdus, odată cu scăderea accizei la motorină, contribuția de solidaritate pentru companiile care exploatează sau comercializează petrol, măsura vizând direct profiturile excepționale generate de creșterea prețurilor.

Potrivit Executivului, taxa se aplică în funcție de evoluția prețului petrolului Brent și ajunge la 60% din profitul excepțional. Estimările Ministerului Finanțelor arată că statul ar putea încasa între 90 și 100 de milioane de lei lunar, în funcție de nivelul cotațiilor internaționale.

Autoritățile susțin că banii sunt folosiți pentru a acoperi parțial costul măsurilor de sprijin, inclusiv reducerile de accize la carburanți, în încercarea de a limita impactul scumpirilor asupra populației și economiei.