La Paris, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva sutelor de liceeni care au blocat o școală și au incendiat pubele și biciclete.

Protestele au început în regiunea capitalei Franței în urmă cu aproximativ două săptămâni și au ajuns să afecteze peste 1.000 de școli.

Elevii reclamă lipsa profesorilor și a personalului auxiliar, clădirile degradate, clasele supraaglomerate și programul prea lung.

Sute de elevi, angajați din educație și membri ai forțelor de ordine au fost răniți. Iar mii de oameni au fost arestați.

Manifestațiile au devenit și o temă politică înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Guvernul încearcă acum să calmeze situația.