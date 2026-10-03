Accidentele s-au întâmplat la doar câteva ore distanță, pe două șosele diferite. Într-unul dintre cazuri, sălbăticiunea a decedat.

Un urs a murit după impact

Nu au fost victime omenești, însă în ambele situații mașinile au fost avariate.

Un urs de peste 300 de kilograme a fost lovit în plin de un TIR pe Drumul European E60, în dreptul localității Găiești, din Mureș. Accidentul s-a petrecut în jurul orei cinci dimineața, iar șoferul a sunat imediat la 112.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Animalul a decedat la fața locului. Șoferul a fost testat cu etilotest, rezultatul fiind negativ. Animalul a fost predat paznicului de vânătoare.”

Urșii caută apă din cauza secetei

Localnicii spun că în această perioadă urșii traversează zona pentru a ajunge la apă. În pădure seceta este mare, așa că se îndreaptă spre lacurile amenajate.

Localnic: „A coborât de la porumb. S-a săturat de la porumb și a coborât la apă că acuma e uscătură mare, în fiecare noapte traversează urșii drumul. Sunt 30-40 de urși. Poate sunt și mai mult de 60 de urși și aseară cam zece bucăți am văzut. Avem pagubă la floarea-soarelui, pagubă totală. Pe seceta asta nu este apă și coboară la apă, sigur ar trebui semnalizat mai bine să fie mai atenți șoferii.”

Localnică: „Urșii ăștia s-au înmulțit așa de mult. Au fost atacuri, eu știu aici o femeie bătrână la care i-a luat doi șoldani așa și fugea spre pădure cu ei.”

Alt urs a fugit după accident

La aproximativ 20 de kilometri distanță, un alt urs a fost lovit de un șofer de 55 de ani, care a anunțat și el incidentul la 112. În acest caz, ursul rănit a fugit în pădure.

Polițiștii i-au anunțat pe cei responsabili cu fondul de vânătoare, însă animalul nu a fost găsit deocamdată. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să fie atenți la semnalizările care indică prezența animalelor sălbatice.