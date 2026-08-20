Călătoriile cu avionul vin întotdeauna cu întrebări despre ce poți și ce nu poți să iei cu tine.

Printre cele mai frecvente dileme se numără regulile despre lichide. Fie că e vorba de parfumul tău preferat, de o sticlă de apă sau de produsele de îngrijire personală, există reguli stricte pe care trebuie să le respecți cân ai bagaj de mână pentru a evita problemele la controlul de securitate. Descoperă regulile pentru lichidele în avion: ce produse sunt permise în bagajul de mână, cum să le ambalezi corect și ce lichide sunt interzise la controlul de securitate.

Lichide în bagajul de mână - regula lichidelor la bordul avionului

Regula principală pentru lichidele din bagajul de mână este cunoscută sub numele de "regula 3-1-1" în Statele Unite sau "regula 100ml" în Europa. Această regulă spune că lichidele trebuie să fie în recipiente de maximum 3,4 uncii (100 mililitri) per articol și toate să încapă într-o pungă transparentă de maximum 1 litru.

Practic, toate lichidele din bagajul de mână trebuie să fie într-o pungă transparentă de plastic cu capacitatea maximă de 1 litru, iar niciun recipient nu poate conține mai mult de 100 ml. Această regulă se aplică la nivel mondial, fiind adoptată de majoritatea țărilor pentru a menține standardele de securitate, conform Tsa.gov.com.

Dacă ai lichide în recipiente mai mari de 100ml, ele trebuie să fie plasate în bagajul de cală pentru a evita ca bagajul de mână să fie verificat separat de ofițerul de securitate. E important să știi că această regulă se aplică strict, nu există excepții pentru "aproape 100ml" sau "un pic peste limită".

La controlul de securitate, va trebui să scoți punga cu lichide din bagajul de mână și să o pui separat în tavă pentru a fi scanată. Acest lucru accelerează procesul de verificare și evită întârzierile.

Lichide în bagajul de mână. Când poți trece de limita de 100 ml

Regula potrivit căreia lichidele din bagajul de mână trebuie transportate în recipiente de maximum 100 ml este încă valabilă în multe aeroporturi, inclusiv în numeroase aeroporturi europene. Însă, în ultimii ani, au apărut scanere de securitate capabile să analizeze mai detaliat conținutul bagajelor. În aeroporturile care folosesc echipamente aprobate pentru acest tip de control, pasagerii pot avea voie să transporte recipiente cu lichide care depășesc 100 ml.

Comisia Europeană explică faptul că noile scanere, cunoscute drept sisteme C3 sau EDSCB, pot permite controlul unor recipiente mai mari. În iulie 2025, Comisia Europeană a confirmat aprobarea tehnică pentru o primă configurație a acestor echipamente. Totuși, autoritățile au subliniat că acest lucru nu înseamnă că limita de 100 ml a fost eliminată în toate aeroporturile europene. Echipamentele aprobate erau instalate în aproximativ 700 de puncte din 21 de state membre, iar fiecare aeroport trebuie să informeze pasagerii dacă aplică noile reguli.

În București, regula s-a schimbat din 11 martie 2026. Atât Aeroportul „Henri Coandă”, cât și Aeroportul „Băneasa – Aurel Vlaicu” permit pasagerilor care își încep călătoria aici să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri în recipiente de până la 2 litri. Pentru pasagerii aflați în tranzit sau transfer se menține însă limita de 100 ml.

În unele aeroporturi poți avea recipiente de până la 2 litri

Un exemplu concret este Aeroportul Dublin, unde, din septembrie 2025, pasagerii care pleacă de aici pot transporta în bagajul de mână lichide în recipiente de până la 2 litri. Lichidele și gelurile nu mai trebuie scoase din bagaj la controlul de securitate și nici introduse în tradiționala pungă transparentă de un litru. Aeroportul precizează în prezent că recipientele cu lichide de până la 2 litri pot fi transportate prin controlul de securitate.

Asta înseamnă, de exemplu, că într-un astfel de aeroport poate fi posibil să ai în bagaj o sticlă de apă de 500 ml sau un recipient de șampon de 250 ml, fără să fie nevoie să le transferi în recipiente de maximum 100 ml.

Și în Italia există aeroporturi unde limita a fost mărită

Un exemplu foarte clar vine din Italia. Autoritatea italiană pentru aviație civilă, ENAC, a anunțat că anumite aeroporturi au introdus posibilitatea transportării lichidelor în recipiente mai mari de 100 ml. La Roma Fiumicino, de exemplu, lichidele de peste 100 ml sunt permise pentru majoritatea pasagerilor, cu excepția celor care călătoresc pe anumite zboruri considerate sensibile către SUA și Israel.

La Milano Linate și la Milano Malpensa – Terminalul 1, sunt permise lichide, aerosoli și geluri în recipiente individuale de până la 2 litri, fără ca acestea să trebuiască scoase separat din bagajul de mână.

La Bologna, toate punctele de control sunt echipate cu tehnologia necesară, astfel încât regula pentru lichide mai mari de 100 ml se aplică tuturor pasagerilor și tuturor destinațiilor. În schimb, la Torino, noile reguli se aplică doar pasagerilor care folosesc zona fast track.

Situația poate fi diferită chiar în cadrul aceluiași aeroport. La Milano Malpensa, de exemplu, Terminalul 2 păstrează regula de 100 ml pentru pasagerii obișnuiți, în timp ce pasagerii care folosesc fast track beneficiază de noile reguli.

De ce nu există aceeași regulă peste tot

Diferențele sunt legate în principal de tehnologia disponibilă la controlul de securitate. Scanerele C3/CT produc imagini tridimensionale ale bagajului și permit personalului de securitate să analizeze mai bine conținutul acestuia. Tocmai această tehnologie face posibilă, în anumite condiții, acceptarea unor recipiente cu lichide mai mari.

Comisia Europeană a precizat însă că aprobarea acestor echipamente nu înseamnă automat că toate aeroporturile pot elimina limita de 100 ml. Fiecare aeroport trebuie să aibă echipamentele corespunzătoare și să aplice procedurile de securitate aprobate.

Prin urmare, nu este suficient să știi că un aeroport are scanere moderne. Trebuie verificată regula concretă aplicată la punctul de control prin care vei trece.

Atenție dacă ai escală sau te întorci dintr-un alt aeroport

Una dintre cele mai importante reguli pentru pasageri este să nu presupună că limita valabilă la plecare se aplică și la întoarcere.

De exemplu, dacă pleci dintr-un aeroport care permite recipiente de până la 2 litri, dar te întorci printr-un aeroport care aplică în continuare regula de 100 ml, lichidul de 500 ml pe care l-ai transportat la plecare poate deveni o problemă la controlul de securitate de la întoarcere.

Același lucru este valabil pentru escale. ENAC recomandă pasagerilor să verifice regulile nu doar la aeroportul de plecare, ci și la aeroportul de întoarcere și la eventualele aeroporturi unde au loc escale.

În lipsa unei confirmări clare din partea aeroportului, pasagerii ar trebui să pornească de la regula clasică: recipiente de maximum 100 ml, introduse într-o pungă transparentă, resigilabilă, de maximum un litru.

Comisia Europeană menține în prezent această regulă ca standard pentru aeroporturile unde noile sisteme de control nu permit transportul recipientelor mai mari.

Există însă și excepții independente de tehnologia folosită: medicamentele necesare în timpul călătoriei, precum și alimentele și laptele pentru bebeluși, pot fi transportate în cantități mai mari de 100 ml, fiind posibil ca pasagerului să i se ceară să demonstreze necesitatea acestora.

Ce produse sunt considerate lichide

Definiția "lichid" pentru controlul de securitate este mult mai largă decât ai crede. Articolele permise sunt lichide, aerosoli, geluri, creme și paste. Asta înseamnă că nu doar apa sau sucurile intră în această categorie.

Printre produsele considerate lichide se numără:

· Parfumuri și apă de toaletă

· Creme de față și loțiuni pentru corp

· Gel de duș și șampon

· Pastă de dinți

· Gel de păr și spumă de păr

· Deodorant lichid sau gel

· Machiaj lichid (fond de ten, rimel)

· Medicamente lichide

· Lapte pentru bebeluși

· Miere, dulceață sau unt de arahide

· Supă sau mâncare lichidă

· Băuturi alcoolice

Chiar și produsele care par solide pot fi considerate lichide dacă au o consistență gelatinoasă. De exemplu, gelul de păr sau crema de față densă tot intră la categoria lichidelor.

Un truc util: dacă poți să întorci recipientul și conținutul se mișcă, atunci e considerat lichid pentru controlul de securitate.

Cum trebuie depozitate lichidele din bagaj

Ambalarea corectă a lichidelor din bagajul de mână este foarte importantă pentru a trece fără probleme de controlul de securitate. Lichidele trebuie să fie în recipiente de 100ml sau echivalent, plasate într-o pungă transparentă resigilabilă cu capacitatea maximă de 1 litru, conform Europa.eu.

Punga trebuie să fie transparentă și resigilabilă, nu merge o pungă obișnuită de plastic. Cele mai bune opțiuni sunt pungile cu fermoar special făcute pentru acest scop. Articolele trebuie să încapă ușor în punga de plastic, iar punga trebuie să fie complet închisă.

Fiecare pasager poate avea doar o singură pungă de lichide în bagajul de mână. Dacă călătorești cu familia, fiecare membru al familiei poate avea propria pungă.

Câteva sfaturi practice pentru ambalare:

· Folosește recipiente mai mici decât 100ml pentru a fi sigur că respecți regula

· Verifică să nu existe scurgeri înainte de a pleca

· Pune punga cu lichide într-un loc ușor accesibil din bagaj

· Etichetează recipientele dacă conțin medicamente

· Pune punga strategic, să fie ușor de găsit pentru controlul de securitate.

La sosirea la controlul de securitate, va trebui să scoți punga cu lichide 3-1-1 și să o pui în tavă separat de restul bagajului.

Lichide interzise în avion

Există anumite tipuri de lichide care sunt complet interzise în bagajul de mână, indiferent de cantitate. Regulamentele de securitate interzic transportul lichidelor în recipiente mai mari de 100ml prin punctul de control de securitate pentru pasageri.

Printre lichidele interzise în bagajul de mână se regăsesc:

· Orice lichid în recipiente mai mari de 100ml

· Substanțe inflamabile (benzină, diluant)

· Acizi și baze puternice

· Materiale toxice

· Lichide de curățenie industriale

· Aerosoli inflamabili în recipiente mari

Există însă și excepții importante de la regula generală. Medicamentele lichide necesare pe durata zborului pot fi transportate în cantități mai mari, dar trebuie declarate la controlul de securitate și pot fi verificate separat.

De asemenea, laptele pentru bebeluși, laptele praf reconstituit și mâncarea lichidă pentru bebeluși sunt permise în cantități rezonabile pentru durata călătoriei. Acestea vor fi verificate separat și s-ar putea să fie testate pentru siguranță.

Băuturile alcoolice sunt permise în bagajul de mână doar dacă respectă regula de 100ml. Dacă vrei să cumperi băuturi alcoolice, cel mai bine e să le cumperi din duty-free după controlul de securitate.

Lichide în bagajul de cală

Vestea bună e că pentru bagajul de cală regulile sunt mult mai relaxate. Nu există limite de cantitate pentru lichidele obișnuite în bagajul care merge în cala avionului. Poți pune oricâte sticle de șampon, loțiuni sau parfumuri vrei, atâta timp cât nu depășești limita de greutate a bagajului.

Totuși, există câteva reguli importante:

· Lichidele trebuie să fie bine închise pentru a evita scurgerile

· Recipientele trebuie să fie în stare bună, fără fisuri

· Substanțele periculoase rămân interzise și în bagajul de cală

Băuturile alcoolice au limite specifice (de obicei până la 70% concentrație alcoolică)

Un sfat practic: chiar dacă poți pune lichide mari în bagajul de cală, împachetează-le bine în pungi de plastic pentru a proteja hainele în caz de scurgeri accidentale.

Pentru produsele de îngrijire personală, bagajul de cală este locul ideal pentru formatele mari de șampon, balsam sau loțiuni. Astfel economisești bani și nu trebuie să te limitezi la formatul de călătorie. Dacă ai medicamente lichide care nu sunt necesare pe durata zborului, e mai sigur să le pui în bagajul de cală pentru a evita verificările suplimentare.