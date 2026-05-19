De la începutul lunii aprilie, rubla s-a apreciat față de dolar cu aproximativ 12%, ajungând la 72,6 ruble pentru un dolar. Astfel, rubla a revenit la nivelurile de la începutul anului 2023.

Agenția atribuie actuala apreciere a rublei creșterii veniturilor în valută din vânzările de petrol pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al crizei combustibililor.

După cum notează Bloomberg, rubla s-a abătut de la previziunile oficiale ale pieței care prevăd o devalorizare pentru al doilea an consecutiv. Acest lucru i-a determinat pe unii analiști să creadă că rubla este supraevaluată.

Rubla puternică, scrie agenția, pare din ce în ce mai mult să facă parte din economia rusă modernă.

Acesta este rezultatul dezechilibrelor de pe piața financiară din cauza sancțiunilor și a politicii monetare restrictive a Rusiei, care are ca scop compensarea costurilor războiului cu Ucraina.

„Dacă economia Rusiei va ieși în cele din urmă din starea de economie de război, rubla va reveni și ea la niveluri mai normale. În prezent există condiții ideale pentru o consolidare suplimentară a monedei”, a declarat Iskander Luțko, reprezentant al firmei de investiții și servicii bancare Istar Capital.

Economia rusă este în mare parte orientată spre export, așadar o monedă națională prea puternică poate deveni o problemă.

O rublă prea puternică împiedică creșterea economică: veniturile guvernamentale din exporturi scad, iar bunurile interne devin mai puțin competitive față de importurile ieftine.

Evoluția rublei trebuie privită și prin prisma particularităților pieței financiare ruse. Raportul oficial dolar/rublă publicat de Banca Centrală a Rusiei poate fi influențat de restricțiile impuse asupra schimburilor valutare, de lichiditatea redusă și de intervențiile autorităților.

În aceste condiții, cursul oficial nu reflectă întotdeauna integral cererea și oferta reale din piață, ceea ce înseamnă că valoarea efectivă a dolarului în economia rusă poate fi mai ridicată decât cea indicată oficial.