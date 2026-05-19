Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, în București se lucrează în această primăvară atât la reţeaua de termoficare, cât şi la infrastructura de tramvai, liniile având o vechime de aproximativ 60 de ani şi fiind considerate nesigure.

Primăria Capitalei a obţinut bani europeni pe care riscă să-i piardă, dacă lucrările nu sunt finalizate în termenele asumate.

Contractele pentru schimbarea conductelor de termoficare au fost semnate în 2020 şi 2022, cu o valoare totală de peste două miliarde de lei.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a chemat la discuţii pe constructori, le-a cerut să trateze cu maximă responsabilitate lucrările, să se mobilizeze şi să-şi extindă programul în două ture, până la ora 22:00, cel puţin cei care lucrează la modernizarea şinelor de tramvai. El a subliniat că firmele trebuie să recupereze perioadele în care nu au lucrat din cauza întârzierilor la plată. Şantierele pentru termoficare au început în 2023 şi trebuie finalizate până în decembrie 2027, iar cele pentru şinele de tramvai au început în 2024, dar nu au avansat "în ritm susţinut".

Primele lucrări de modernizare a 50 de kilometri de şină de tramvai au început în februarie 2024. Din lipsa banilor şi a blocajelor birocratice, nu au avansat aproape deloc, iar în primăvara acestui an au fost finalizaţi primii 5,5 kilometri.

În decembrie 2025 a fost semnat contractul de finanţare, prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov. Valoarea este de 7,1 miliarde de lei, din care 1,678 miliarde (23%) reprezintă fonduri nerambursabile, iar primarul general a reuşit să obţină bani de la Guvern ca să poată acoperi partea neeligibilă.

Finanţarea include modernizarea a 50 de kilometri şină de tramvai, achiziţia a 63 de tramvaie şi refacerea depourilor Titan şi Colentina. Dacă toate acestea nu sunt finalizate la timp, până în 2029, se pierde finanţarea nerambursabilă.

Ciucu: ”Doar aşa avem şanse să le terminăm la timp”

"În acest moment vedem mai multe şantiere deschise în oraş, atât la liniile de tramvai, cât şi la sistemul de termoficare. Sunt într-atât de întârziate, încât am avut de luat două decizii: să le începem etapizat, ca să nu deranjăm traficul, dar să nu ne încadrăm în timp şi să ne asumăm pierderea banilor nerambursabili, apoi să vedem dacă mai reuşim să le facem sau să-mi asum înjurăturile din partea şoferilor şi să iau decizia corectă, de a le da drumul la toate odată. Pentru că doar aşa avem şanse să le terminăm la timp! Nu aveam alternativa să nu le facem, pentru că şinele erau atât de proaste, de uzate, încât efectiv tramvaiele nu mai puteau circula", a explicat primarul general al Capitalei.

Din cei 50 de kilometri de şină de tramvai, 5,5 kilometri sunt finalizaţi, iar 36 sunt în lucru pe: Theodor Pallady, Camil Ressu, Calea Călăraşi, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie; Str. Traian, Bd. Ferdinand; Bd. Ion Mihalache, Calea Griviţei, Bucureştii Noi; Str. Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr; Bd. Dimitrie Pompeiu, Şos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Reînvierii, Str. Turmelor, Str. Maica Domnului; Bd. Chişinău; Bd. Basarabia; Bd. Expoziţiei cu str. Aviator Popişteanu, Str. Puţul lui Crăciun, Dornei şi Clăbucet; Bd. Ferdinand 1. În iulie, "intră şi restul".

În total, sunt 16 loturi, fiecare are termen 12 luni, cu excepţia lotului 1, cel mai lung (18 kilometri), cu termen de 24 de luni.

Peste acestea se adaugă punctual lucrările Apa Nova, cu termen de un an - un an şi jumătate.

Încă din prima lună de mandat, primarul general Ciprian Ciucu a cerut situaţia şantierelor şi s-a implicat pentru a debloca proiectele începute cu ani în urmă, dar fără o evoluţie semnificativă (Prelungirea Ghencea, lucrările de termoficare şi la şinele de tramvai), se arată în comunicat.