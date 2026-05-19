Ministerul Afacerilor Externe anunță finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului și a Aranjamentului Administrativ în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, o dată cu primirea azi, 19 mai 2026, a Notei Verbale prin care Ambasada SUA la București notifică partea română cu privire la finalizarea demersurilor interne necesare în acest scop, se arată într-un comunicat de presă.

Acordul în domeniul securității sociale a fost semnat la București la 23 martie 2023 și a fost ratificat de către partea română prin Legea nr. 3/2024, din 3 ianuarie 2024. În anii 2025 și 2026, Ministerul Afacerilor Externe a abordat consecvent acest subiect în discuțiile cu partea americană. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat importanța finalizării procedurilor părții americane, în mod repetat, în dialogul cu oficialii americani, atât cu secretarul de stat SUA, cât și cu alți reprezentanți ai Departamentului de Stat, cel mai recent la 8 mai 2026.

”Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii se construieşte şi pe relația politică şi pe legăturile între oameni, pe experiențele comune şi pe dinamica mediului de afaceri. Finalizarea, astăzi, de către MAE şi Departamentul de Stat al SUA, a cadrului de implementare a acordului de recunoaştere reciprocă a beneficiilor sociale permite celor care au lucrat şi în SUA şi în România să cumuleze perioadele pentru drepturile la pensie şi permite antreprenorilor o mai bună mobilitate a resursei umane, iar asta va creşte atractivitatea investițiilor”, declară Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.

Acordul în domeniul securității sociale implică recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă realizate de cetățenii români și americani pe teritoriul ambelor state, în vederea stabilirii drepturilor la pensie, aplicării unitare a legislației în materie, egalității de tratament. Implementarea acestui acord (și a aranjamentului subsecvent) are un impact semnificativ, la nivel individual, pentru reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățeni care au contribuit în ambele state. În lipsa acestui acord, totalizarea stagiilor de cotizare nu putea fi efectuată, astfel că unor cetățeni, care au contribuit li se limita semnificativ accesul la drepturile de pensie.

Prin facilitarea totalizării perioadelor de muncă și a accesului la drepturile sociale, acordul are un impact direct asupra mobilității profesionale și securității economice a cetățenilor români și americani care au desfășurat activități profesionale în cele două state.

Conform prevederilor acordului, acesta va intra în vigoare în prima zi a celei de a patra luni de la data notificării, pe canale diplomatice, privind îndeplinirea procedurilor interne. În consecință, Acordul în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii va intra în vigoare la 1 septembrie 2026. Data intrării în vigoare va fi publicată prin Ordin al ministrului afacerilor externe.